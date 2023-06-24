这游戏太犯规！润娥&俊昊凑近挑战「耳语任务」，甜蜜对视+温柔声线令人超心动

俊昊眼神太Sweet！看影片时不知不觉就会浮现幸福的笑容，这一对真的是绝配啊~

Netflix昨日公开《欢迎来到王之国》主演俊昊和润娥的ASMR采访影片，两人要保持音量在75分贝以下完成访问，一旦超过就要惩罚酒店减掉一颗星星，所以全程都是温柔低语+忍笑模式！

润娥介绍必须看《欢迎来到王之国》的理由时，说起一句俗语「你知道的越多...」问俊昊后半句是什么，俊昊答「越有趣」，然而润娥想说的是「越可怕」XD为了控制音量，两人一起转过头去忍笑，真的很有默契XD



第二个任务，润娥要忍住不能吹笛子，但俊昊再次提起那句「知道的越多...」令润娥眼看就要破功。俊昊连忙扶住肩膀帮她镇静下来，总算成功通关~庆祝时润娥意外把笛子吹出曲调，也让俊昊笑翻。



两人要用5个字描述得知对方出演时的心情，俊昊说「真的很完美 」、润娥说「具元他本人」，俊昊立即握手表示感谢。 两人对视的眼神都好真挚：



下个任务要一边静音吃蔬菜一边再现印象最深的台词，润娥吃芹菜后，俊昊感慨芹菜香气好浓，润娥於是对他吹一口气说「一起吃吧」XD两位在戏外的互动都太甜了！



不得不说俊昊看润娥时眼神都超深情，不愧是爱情喜剧匠人啊：



访问顺利结束，证实两人在戏外的化学反应也超棒！网友纷纷称赞他们不仅颜值和演技无可挑剔，而且个性可爱、对话合拍，一边看一边心动到不行！可以打开中文字幕观看，或选择Netflix自制的英文字幕版：



▽英文字幕版：



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