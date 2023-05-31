龙年兄弟「去蒙古拍骑马综艺」成真了！金钟国&车太铉&张赫等搭忙内姜勋组「草原快递团」，《快递在蒙古蒙古》今夏开播

年初聊天的一句开玩笑话，居然真的要拍成综艺了！龙年兄弟果然聚在一起就是节目啊XD

JTBC电视台今日宣布，「龙年club」金钟国、张赫、车太铉、洪京民、洪景仁加上忙内姜勋，一共6人将赴蒙古拍摄全新真人秀《快递在蒙古蒙古》，在大草原上开展前所未有的快递服务。

今年1月金钟国在个人YT频道分享龙年兄弟聚会聊天的影片，张赫从骑马拍戏的话题提议去蒙古拍骑马送快递的综艺，车太铉立即打电话给曾经合作《两天一夜》的金珉锡PD，没想到一拍即合，金PD也十分看好这个想法！



金PD后来真的去蒙古做了实地探访，发现这个想法十分可行：「蒙古有美丽的自然风光、对快递的需求、尊待客人的游牧民族文化，根本是最佳的快递点。」

《快递在蒙古蒙古》节目里，龙年兄弟和姜勋将在蒙古展开独特的快递远征。 蒙古是世界上人口密度最低的国家之一，30%的人口从事游牧或半游牧，自然会面临快递基础设施不足的状况。 龙年兄弟和忙内姜勋将亲自担任快递员，以指南针代替导航app、战胜各种困难，将收件人的宝贵物品安全送达。



一路上，成员们将走进一望无际的草原和沙漠、踏过峡谷和湖泊，前往富有人情味的偏僻村落等快递目的地，与居民一起深度融入当地生活。 金PD希望把节目打造成像老友一样的感觉，让观众可以不带负担地放松欣赏和欢笑。

节目成员里5个人都是相识20多年的老友，互相感情深厚、很会照顾彼此，对於小15岁的忙内姜勋也十分欢迎和期待。 金钟国和姜勋曾在《Running Man》有过合作，提起新忙内既开心又有些担忧：「姜勋帅气、聪明、有sense，唯独下肢乏力，略显徒有其表。 估计姜勋要因为我们而辛苦啦。」 不知姜勋有没有准备好接受「金馆长」的每日监督训练呢XD



《快递在蒙古蒙古》由《刘QUIZ ON THE BLOCK》《吉日》金珉锡PD和朴根亨PD与《两天一夜4》卢真英作家合作，将在今年夏季正式推出。

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