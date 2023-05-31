(G)I-DLE舒华节目中未说敬语遭韩网友狠批：又不是第一次来韩国，凭什么对JAE JAE说半语

是爽快人设？ 还是真无理？

女团(G)I-DLE近期携新曲《Queencard》重磅回归，继之前的《Tom Boy》、《NUXD》之后再次掀起热潮，一连三首歌曲火爆，让团队朝著巅峰更迈进一步。 为了宣传新歌，日前(G)I-DLE的4名成员集体亮相人气网综《文明特急》，和主持人JAE JAE畅聊。

哪知节目播出之后「忙内」叶舒华就被广大网友猛批，韩网上出现数个关於「舒华太无理了」、「大家都在说叶舒华，我刚才去看了」、「不要再包装这是叶舒华的魅力了」的帖子，将矛头指向了老么。 原因则是舒华在节目中对主持人JAE JAE说半语（非敬语），因为不止一次使用半语，令JAE JAE和其他成员相当惊讶，当面指出「怎么突然说半语了呢？」 这一幕直接让网友们看傻眼。



此外，舒华回答主持人问题时的态度也让人捉摸不透。 JAE JAE提起舒华似乎有想要尝试戏剧表演，问她要不要在节目上试试看，舒华却拒绝「我不喜欢别让让我做什么就做的感觉」，气氛一度很尴尬，好在JAE JAE打圆场调侃「不要就不要」。 可是后来提到《想见你》时，舒华又改口说愿意，反复的态度看得网友们一头雾水。



粉丝们都知道舒华性格爽朗，洒脱不做作，快人快语，但这次在节目中的表现令很多韩国网友反感，众人留言批评：「搞笑艺人出身的MC们因为爱豆粉丝的原因，会放低姿态，但你（叶舒华）却在积极利用这一点，这就是耍大牌啊，还居然在镜头前这样」、「 还是第一次看到JAE JAE堂皇的表情，本来对叶舒华印象就不好，现在更讨厌她了」、「一上来就说半语，还丝毫没有眼色，又不是第一次来韩国，完全就是在耍大牌」、「感觉这就是她的人设，大剌剌的率真忙内，因为这是综艺节目，所以就更夸张一些」等。 还有网友跑去节目下方留言称：「每个人都该具备基本礼仪」、「叶舒华的公司再不管她的话，之后一定会爆出更大的争议，人设和无理是有区别的」、「麻烦叶舒华也说敬语，其他外国成员都有好好说啊，你都在这里生活多少年了，故意不说让人看得更不舒服，即使人设是大剌剌的性格也可以说敬语啊」、「 舒华要好好在公司里学一学敬语，这是韩国的基本礼仪」等。



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