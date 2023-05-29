《有利的诈欺》今晚首播：千玗嬉联手金东旭共助复仇

正当金东旭领军的奇幻韩剧《偶然遇见的你》正在热播时，他的另一话题新作即将接力上架！由千玗嬉和金东旭主演的全新韩剧《有利的诈欺》讲述两个截然不同的人物相遇后，向绝对的邪恶展开共助复仇的故事，剧集今晚（29日）首播！

韩剧《有利的诈欺》讲述无法感同身受的天才诈骗犯李露云（千玗嬉饰）被诬蔑弑亲后，从此被冠上「精神病患」和「邪恶杀手」恶名；她在出狱后决定展开复仇，同时委托了与自己性格相反、同情心泛滥的律师韩武英（金东旭饰）作为帮手，极端的两人携手对抗恶势力，并踏上漫长的报仇之路。



韩剧《有利的诈欺》在「Studio Dragon第2届电视剧剧本公开招募展」中以1:133的比例击败一众作品夺得优秀赏，当时评审还大赞：「性格极端的男女主角设定有趣，诙谐的展开也引人入胜。」加上剧集是导演李秀贤和金东旭自人气韩剧《那个男人的记忆法》后再度合作，自然引发广泛关注！



近日千玗嬉作客综艺《我家的熊孩子》谈到「李露云」一角：「其实她的诈骗是为了向坏人报仇，所以也有『有益的诈骗』的意思。」为了宣传新剧，她更在节目大方谈论私生活，期间不但被主持人爆料是聚会上的「酒量最强者」，甚至从未喝醉和断片！不过当被问到在心仪对象面前会否喝醉时，她便自爆因为不擅「诈欺」而令恋情无疾而终：「刚上大学时有喜欢的前辈，那个前辈说想一起喝杯酒，我们从来没有单独见过面（所以很期待）；当时喝了很长时间，但是没有喝醉，我没有装醉，而是好好地听他说话。（其实喝醉了就该趁著气氛表白！）最后那个前辈反而喝醉了，我还开朗地跟他道别。」



全新韩剧《有利的诈欺》今晚起逢星期一、二在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费紧贴进度。



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