《浪漫医生金师傅3》安孝燮「拔掉钢筋」场面，精湛演技让人感受到他的痛！网友：「我看的时候也流泪了」

26日、27日播出的《浪漫医生金师傅3》第9集、第10集中，剧情讲述都更地区建筑物倒塌意外。

根据灾难现场原则，医疗人员需要更加冷静的判断，但无法回避被困在建筑物内的幸存者。徐宇镇（安孝燮 饰）听到老师在试图疏散学生时严重受伤后，认为患者撑不住获救的时间，所以亲自冒著危险进入倒塌的建筑物内。

徐宇镇和朴恩卓（金旻载 饰）迅速进行急救，并将学生们安全送到外面。但发生了二次坍塌，他们发生了两名昏迷的患者和救援人员再次被困在大楼里的事态。在此过程中，徐宇镇在守护患者时，钢筋穿透了手腕和手背。



得知所有消息的金师傅（韩石圭 饰）亲自前往案发现场，确认贯穿徐宇镇手腕的钢筋贯穿患者的胸部。爲了救活患者，必须拔出手腕上的钢筋，徐宇镇认爲即使牺牲自己的手，也要救活患者，因此欣然忍受了痛苦，之后由金师傅亲自主刀徐宇镇的手术。



安孝燮完美地演绎了爲了救活患者而忍受可怕痛苦的徐宇镇，精湛演技也获得好评。韩网友：「徐感受到徐宇镇所有感情和痛苦，疯狂的演技...」、「但是手受伤怎么办ㅠㅠ」、「从出道时开始看演技，演技真的进步了很多」、「看的时候我都觉得疼 呜呜」、「哭的样子真的好真实呜呜」、「今天的演技真是绝了」、「我看的时候也流泪了」等等。



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