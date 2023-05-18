NewJeans混血成员Danielle为韩版《小美人鱼》配音唱主题曲、遭质疑发音欠佳，MV公开获大赞：「天真好奇似爱丽儿本人！」

Disney真人电影《小美人鱼》韩版配音找来女团NewJeans的韩澳混血成员Danielle担任，最初一度有网友抨击她的韩文发音不够清晰专业，但MV公开后全都被清纯气质和美好音色折服了！

根据Disney同名动画电影改编《小美人鱼》本月24日起即将在各国院线陆续上映，女主角爱丽儿主题曲《Part of Your World》的韩文版也於昨日证实公开，由NewJeans成员Danielle演唱及出演MV。



此前韩版《小美人鱼》宣布不像其他外文片一样启用专业声优，而是选择毫无表演经验的Danielle为女主角配音时，一度有电影粉丝质疑她的实力、担心发音不清晰会妨碍理解剧情，甚至吵到Disney官方都出来发声维护。



Disney表示Danielle试镜时在只拿到乐谱的情况下通过了即兴演唱和台词测试，而且用韩文配合英文台词的节奏和口型并不容易，Danielle成功胜任挑战，相关人士都对她的表现给出肯定评价。





《Part of Your World》讲述爱丽儿对人类世界的憧憬、对前往更广阔世界的渴望，Danielle的韩文版预告片公开时已说服不少网友，昨日MV正片释出后获得更多支持！韩网友纷纷被Danielle的魅力折服，表示虽然有几个发音仍存在提升空间，但Danielle天真甜美、 充满好奇心的表情演技真的和爱丽儿一模一样，干净透亮的音色也非常迷人，对她的表现感到惊喜。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻