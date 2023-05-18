《Sky Castle》《秘密森林》尹世雅人在台湾！超亲民四处吃美食，路上晨跑还跳小新屁屁舞XD

主演过《Sky Castle》、《秘密森林》系列、《雪降花》的女演员尹世雅，目前人似乎就在台湾，昨日开始在个人IG发布一连串在台湾的照片「吃播旅行中」。

尹世雅与友人在台「吃播旅行」，每篇发文都tag了台湾也tag台北，从鼎泰丰、金鸡园、阿宗面线吃到天天利，对於鼎泰丰小笼包、金鸡园鸡腿肉、阿宗面线的浓稠酱汁与软嫩大肠……都写下吃起来的口感及心得。



特别的是，她来台不忘一直以来坚持的晨跑，还特地去健身房上Tabata课程，当然也走了一趟韩国游客必备的「柳十金九」（野柳、十分、金瓜石、九份），看见野柳特殊地质景观时有感而发：「看著奇形怪状奇岩怪石即便长时间接受风吹雨打，仍旧在原地展现自己的美丽样貌，心里烦恼很久：『该过怎么样的人生呢……！！』」但她在影片中却跳起蜡笔小新屁屁舞，让网友觉得又可爱又好笑。



不知道欧腻还会到访台湾哪里呢？祝福欧腻玩得愉快吃得幸福啊！

▼尹世雅最新发文在平溪放天灯，天灯上可看见满满的字，她透露写下了希望思念的人们都平安、所有人都健康幸福，以及「演技一定要有才气」、「想当抢镜者」、「请允许我一辈子演戏吧！ 拜托了！！」



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