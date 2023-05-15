29岁Trot女歌手海秀传留下遗书身亡，韩媒证实「公演单位收到通知其已故」

韩国演艺圈13日有消息，警方透露「30代Trot女歌手A某」12日在自宅轻生身亡，网友根据各项线索推断是将满30岁的Trot女歌手海秀（해수），今（15）日有媒体报导证实亡者是海秀。

13日开始有媒体报导警方透露歌手A某在住所身亡，由於现场留有遗书因此警方初步判断是轻身。韩国网友推测是歌手海秀后，纷纷到海秀的IG留言请她报平安却未获得回忆，韩国媒体也打电话给本人，手机有响起却没人接通。14日，海秀涌入留言的三篇IG发文突然被关闭了留言功能，所有留言都被隐藏。

*相关报导：韩国30代Trot女歌手A某轻生亡，网友涌入歌手海秀IG担心留言，留言稍早却遭关闭



今（15）日，韩媒‎《YTN》‎取得消息，海秀原订出席20日全罗北道完州郡上关面某活动，将登上舞台表演，但主办单位临时接到通知，海秀因为突然过世不克出席。其他韩国媒体也一一跟进报导此遗憾消息。

1993年12月出生的海秀，专长是韩国传统曲艺「盘索里」，2019年11月以Trot歌手身分出道，发行过两张专辑。前辈张允瀞相当照顾她，张允瀞曾替她支付矫正牙齿的费用曾传为美谈。



▼海秀（平口礼服者）3个月前才和张允瀞（短发评审）同台，表示张允瀞给予自己很多力量



▼海秀IG有不少与张允瀞的合照



如今海秀年仅29岁便离开人世，令人不胜唏嘘。



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