《二十五，二十一》导演新作邀请到两大霸气女王！金泰希&林智妍惊悚新剧《有院子的家》双人海报公开

海报上写著：「院子里飘出了尸体的味道」超会拍心动场面的郑导，这次要挑战让大家心惊胆颤的悬疑惊悚剧，我已经开始期待了～。

时隔三年回归电视剧的《哈罗掰掰，我是鬼妈妈》金泰希，与演活《黑暗荣耀》恶女的林智妍携手合作的ENA新剧《有院子的家》公开了双人海报引发关注。

本剧讲述因后院传出了可疑气味而相遇的珠兰（金泰希 饰）和尚恩（林智妍 饰）的惊悚悬疑故事，一边是人人都羡慕的完美家庭，一边是被长期家暴的可怜女人。



海报上写著：「院子里飘出了尸体的味道。」金泰希穿著粉色系浪漫洋装，如同她角色拥有的完美家庭般，在她身后的林智妍这次反过来演一位长期被家暴的受害者，整身黑一脸精神恍惚的模样，让人相当好奇她会如何诠释这个角色。

▼台词排练（读本）现场五人合照左至右：金盛吴、金泰希、郑志贤导演、林智妍、崔载林



【人物简介】

▼金泰希饰演的「珠兰」拥有人人羡慕的完美家庭，住的房子里有院子，丈夫是医生、儿子也帅气又聪明，过著幸福富足的生活，但某天在后院闻到可疑的味道后，她的日常生活出现了裂痕并陷入混乱之中。



林智妍饰演梦想摆脱卑微现实的家暴受害者「尚恩」，住在破烂不堪的出租公寓里，在遇上了有著完美幸福生活的珠兰之后，人生出现了转机。

▼金盛吴饰演珠兰的丈夫「在浩」，是个能力出色的完美主义医生，但自从家里后院散发出可疑味道之后，开始与妻子发生矛盾。



崔载林饰演尚恩的丈夫「允范」，是名制药公司的职员，长期对妻子家暴的施暴者。

ENA《有院子的家》由《请输入检索词WWW》、《二十五，二十一》的郑志贤导演执导，预计在6月19日首播，GENIE TV 同步上线。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻