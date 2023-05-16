「海秀离开了我们成为大海波光」海秀官方终发声，张允瀞恸「期望她在我巢里治愈且飞翔，我却错失了」

韩国Trot歌手海秀12日惊传过世，昨（15）日先是韩媒取得公演单位消息确认其死讯，晚间海秀官方才发出声明。

*先前报导：‎29岁Trot女歌手海秀传留下遗书身亡，韩媒证实「公演单位收到通知其已故」

海秀官方IG转为公开帐号发文：「这里是Trot歌手海秀官方网站。很抱歉告诉大家一个令人心痛与遗憾的消息。今年5月12日，海秀离开了我们成为大海的波光。海秀是个懂得给予周围人爱，也懂得和他人分享的温暖之人。」

「突然接到噩耗，遗属、熟人与同事都怀著悲痛的心情哀悼故人。葬礼已按照已属的意愿安静的采非公开方式办理，为了让陷入巨大悲伤的遗属追悼故人并安心送走故人，恳请大家不要进行推测性、恶意性报导或散布谣言。在此对故人最后一程表示哀悼。」



海秀生前曾视同为Trot歌手的前辈张允瀞为模范，透露从张允瀞身上得到莫大力量，张允瀞也相当照顾她。根据各大韩媒报导，张允瀞透过丈夫都庆完的IG（都庆完IG为非公开）发布了一张两人见面的侧拍照，还有海秀曾写给她的手写信，她表示自己对海秀是「鸟妈妈」般的心情，「希望她在我的巢里得到爱，能治愈伤痛且帅气的飞翔，我是抱著这种鸟妈妈的心情，却错失了。」并提到自己听到噩耗「又是哭泣又是生气也很思念，痛苦无法用言语表达」。韩媒更透露张允瀞在海秀的灵堂尚未设置好时，便匆匆前往。



张允瀞与海秀深厚的前后辈感情为人所知，张允瀞曾替海秀支付矫正牙齿的费用，3个月前的《不朽的名曲2》节目上，海秀登台献唱张允瀞的歌与其他歌手PK，提到张允瀞忍不住落泪，表达自己历经了很长的无名时期，是透过张允瀞的支持才走到现在，如今两人却天人永隔，留下无限遗憾。



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