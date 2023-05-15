N台新剧《Hierarchy》卡司公开！《浪漫速成班》李彩玟＋《那年，我们的夏天》卢正义搭档

新剧不能停〜Netflix即将推出新电视剧作品《Hierarchy》并公开青春卡司演员阵容，《Hierarchy》剧情描述属於社会上位圈0.01％的顶尖极少数学生，在代表秩序与法律的主新高中来了一位充满秘密的转学生后，让他们的世界开始出现裂痕。

《Hierarchy》描述大韩民国最顶尖的财阀主新集团，旗下所设立的高中主新高中，这里就是所有从出生的那一刻就被挑选出的孩子们聚集之地，与其他私立学校完全不同等级的主新高中，上演著十八岁的青春爱情与友情、复仇与怜悯等复杂的故事情节。而《那年，我们的夏天》《回到18岁》的演员卢正义将饰演集团财阀二代，以及《由零开始爱上你》《浪漫速成班》李彩玟则是饰演秘密的转学生。



而在主新高中排名第一，主新集团的继承人则由《盗贼：七个朝鲜通宝》中的年轻警察金载元饰演，国内首屈一指的贸易公司小女儿则是由《魔幻知音》《偶然遇见的你》中的池慧媛演出，而出身世代政治家族的次子也将由《偶然遇见的你》中的李元郑饰演。



《Hierarchy》由曾参与电视剧《还魂》、《黑话律师》、《Start Up我的新创时代》共同导演的裴贤镇导演首部导演作品，剧本则是由《想停止的瞬间》秋慧美作家撰写，由Dragon Studio制作。

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