29歲Trot女歌手海秀傳留下遺書身亡，韓媒證實「公演單位收到通知其已故」

韓國演藝圈13日有消息，警方透露「30代Trot女歌手A某」12日在自宅輕生身亡，網友根據各項線索推斷是將滿30歲的Trot女歌手海秀（해수），今（15）日有媒體報導證實亡者是海秀。

13日開始有媒體報導警方透露歌手A某在住所身亡，由於現場留有遺書因此警方初步判斷是輕身。韓國網友推測是歌手海秀後，紛紛到海秀的IG留言請她報平安卻未獲得回憶，韓國媒體也打電話給本人，手機有響起卻沒人接通。14日，海秀湧入留言的三篇IG發文突然被關閉了留言功能，所有留言都被隱藏。

*相關報導：韓國30代Trot女歌手A某輕生亡，網友湧入歌手海秀IG擔心留言，留言稍早卻遭關閉



今（15）日，韓媒‎《YTN》‎取得消息，海秀原訂出席20日全羅北道完州郡上關面某活動，將登上舞台表演，但主辦單位臨時接到通知，海秀因為突然過世不克出席。其他韓國媒體也一一跟進報導此遺憾消息。

1993年12月出生的海秀，專長是韓國傳統曲藝「盤索里」，2019年11月以Trot歌手身分出道，發行過兩張專輯。前輩張允瀞相當照顧她，張允瀞曾替她支付矯正牙齒的費用曾傳為美談。



▼海秀（平口禮服者）3個月前才和張允瀞（短髮評審）同台，表示張允瀞給予自己很多力量



▼海秀IG有不少與張允瀞的合照



如今海秀年僅29歲便離開人世，令人不勝唏噓。



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