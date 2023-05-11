「舞蹈担当」之间忍不住较真了！在SEVENTEEN忙内Dino身边，李彩演表示：无意识中特别用力地跳了

当偶像团体之间的「舞蹈担当」遇上「舞蹈担当」，那么这场challenge就会变得无比认真～～～，而且还特别好看啊！！（不敢相信练习对方的舞到拍完只花30分钟而已）

人气男团 SEVENTEEN 的忙内成员 Dino，与限定女团 IZ*ONE 出身、目前正solo活动的李彩演相遇了！两位都是实力极强的「舞蹈担当」，这一次见面他们互相cover了对方的歌曲，引发了粉丝之间的热烈讨论。



先来欣赏一下两位舞担的挑战，简直是完美复制，甚至还跳出了自我。

▼SEVENTEEN〈孙悟空〉

▼李彩演〈KNOCK〉

彩演表示Dino用非常快的速度背下了〈KNOCK〉的动作，而她也学了〈孙悟空〉（Super）的舞蹈细节，彩排了摄影机运镜时的动线，一共拍摄了两次，这些只用了不到30分钟的时间，本来为了这件事而空出的时间，在去下个行程前变得绰绰有余。



她还提到自己无意识的特别用力地跳了自己的歌〈KNOCK〉，平时都会为了配合对方而控制力道，但在Dino身旁不需要这么做也没问题，另一方面也不希望自己看起来太过弱小，不想被Dino抢走（注意力），就无意识地这样跳完了。



看完是不是又更加佩服这些「舞蹈担当」偶像们的实力了呢？

▼〈KNOCK〉MV：



▼〈孙悟空〉MV：



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