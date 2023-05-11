还要继续秀下限吗〜刘亚仁再度被传唤竟以「围观记者太多」为由直接No Show缺席！

因卷入滥用毒品疑云而遭警方传唤调查的演员刘亚仁（本名严弘植），11日本应参与第二次调查，但他却表示来到附近发现围观记者太多，感觉压力太大而掉头离去，缺席本次的调查。已经给民众观感不佳的他，还在继续累积负面形象吗？

刘亚仁自今年3月以来，时隔两个月后再度因涉嫌滥用毒品而被警方传唤，原本因滥用异丙酚而引发调查的他，透过精密检验后发现对於其他多样毒品亦产生阳性反应，引发了轩然大波。



在3月24日时刘亚仁原本应首度接受调查，但其法定代理人表示，嫌疑人的传唤应以不公开的方式进行，而刘亚仁却被公开传唤，於是向警方提出调整出席日期的要求，於是在3月27日他进行了长达12小时的调查，在步出警局时也向在场的记者表示自己将深切反省。但随著最近他身边的好友从证人转为嫌疑人接受调查，让人感到事态有些严重。



也因此刘亚仁必须接受第二次的调查，但他却表示虽然已搭车来到警局门口，但看到很多媒体围观，他竟以此「媒体太多感到很有压力」为由，直接搭车掉头离去，单方面自行取消了本次的调查。这也是史上罕见的No Show状况，虽然刘亚仁在第一次调查后面对媒体，曾表示自己将诚实地配合调查，但现在却因记者很多压力大，自行取消了调查，让大家对他的好感度又再度跌落谷底。



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