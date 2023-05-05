李泳知《虽然没准备什么菜》今晚更新Ep.18！嘉宾预告引猜测：LE SSERAFIM金采源 or JYP朴轸永？

李泳知网综《虽然没准备什么菜》近日公开下期预告，嘉宾人选依然是看图猜谜，其中白色毛帽令很多人立即猜到是女团LE SSERAFIM成员金采源！也有人表示：有没有可能是朴轸永呢XD

《虽然没准备什么菜》是李泳知主持的网路节目，每期邀请不同艺人一起喝酒聊天，展现来宾最自然真实的一面。 上期请来SEVENTEEN成员DK和Joshua，不到一周观看量就超过800万！除了DK能量满格又搞笑，Joshua令人心动的体贴行为更令李泳知招架不住、大呼犯罪，一瞬间仿佛连孙子都看到了XD



《虽然没准备什么菜》每次公开新嘉宾时都是用图代替文字，例如安俞真那期的图是一只亮闪闪眼睛，暗示嘉宾是「眼神清澈的疯子」：



TWICE那期的预告图是剪刀手，同时暗示了团名和嘉宾人数。（只有被SEVENTEEN提前剧透的那次除外XD）



前天发预告时也照例只有一张图片，内容是李泳知戴著白色毛帽。 这帽子很多人眼熟，就是LE SSERAFIM金采源在打歌节目表演《ANTIFRAGILE》的造型啊！





金采源个人IG也分享过多张戴这帽子的美照：







金采源所属的LE SSERAFIM本月1日发行第一张正规专辑《UNFORGIVEN》回归，正在积极宣传新歌《UNFORGIVEN》。很多网友激动留言：「有采源必看」、「软绵绵小狗真的可以喝酒吗」、「采源居然完好无损地在泳知的高能量中生存下来」、「采源在《惠薇李睿采派》都经常电不太足，来这里会被李泳知吃掉吧kkk」。



但同时也出现另一个声音，因为JYP也戴过同一顶帽子，就是宣传《Groove Back》的打歌舞台！当时还跳了另一个女团NewJeans的舞《HYPE BOY》，令人印象深刻。 甚至有网友表示看到预告时第一个想到的反而是JYP XD



《虽然没准备什么菜》EP.18今晚7点（韩国时间）更新，虽然JYP应该也很有趣，但还是先期待采源啦！默默敲碗也给JYP一次机会吧XD



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