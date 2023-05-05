太恐怖～竟然连住址都知道！BTS柾国发文警告私生饭：「请不要再送外送到我家里，拜托了」

4日，BTS防弹少年团柾国在 weverse 表示：「请不要再送外送到我家里，即使送给我，我也不会吃的。」

同时他表示：「虽然很感谢心意，但是我有按时吃饭，所以自己买来吃吧，拜托了，如果再送来的话，会根据订单号码进行调查，并采取措施，所以停止这种行为吧！」委婉地警告私生饭。



而柾国之前直播和粉丝们互动时，也都会有私生饭打电话，或是到健身房等他。网友：「所属公司 HYBE 在做什么呢...」、「哎呦...看来真的是无事可做的人生啊！干嘛这样」、「瑟瑟发抖 起鸡皮疙瘩了」、「竟然连家里的住址都知道了，真是恐怖」、「跟踪狂是犯罪，希望所属公司能多工作，所属歌手们受到各种伤害」、「怎么这么多疯子啊...」、「拜托都起诉吧」等等。

有不少偶像，都饱受私生饭干扰所苦，日前《超人回来了》公开 SEVENTEEN 成员 Joshua 和 JUN 出演《超人回来了》的预告照，仔细一看....好像有什么，柱子后面躲一个人在偷拍。还有NCT 日前录制自制综艺时，就有私生饭一直在后面紧紧跟著 ，她的脸最后也直接被公开，希望公司都能好好正视这些问题，保护好艺人啊！



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