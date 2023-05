(G)I-DLE要来香港陪「Neverland」过暑假啦～约定大家在7/22见！

门票将於5月11日上午10时公开发售,香港的「Neverland」记住日期买票啦~

尚典娱乐集团有限公司(REG)隆重宣布韩国人气女团(G)I-DLE将㩦其世界巡回演唱会[I am FREE-TY]首度来港演出。2023 (G)I-DLE WORLD TOUR [I am FREE-TY] IN HONG KONG 将於2023年7月22日(星期六)假亚洲国际博览馆 10号展馆举行。票价分别为港币$1,799(VIP)、$1,299、$999和$699,将於 2023年 5月11 日(星期四)上午10时起经购票通(Cityline)作公开发售。凡购买$1,799(VIP)门票的观众,将可以参观彩排或获得(G)I-DLE亲笔签名海报一张。

(G)I-DLE是韩国CUBE Entertainment旗下女子组合,於2018年以首张迷你专辑《I am》主打歌〈LATATA〉成功出道。有「概念女王」称号的她们,去年先后发行首张正规专辑《I NEVER DIE》和迷你五辑《I love》,主打歌〈TOMBOY〉和〈Nxde〉除横扫全球各大音源榜外,两首歌的MV更先后在YouTube突破2亿观看次数,力证人气高。



(G)I-DLE宣布於本月15日带来迷你六辑《I feel》回归,庆祝组合出道5周年。同时,她们亦宣布举行全新世界巡回演唱会[I am FREE-TY],将於6月在首尔揭开序幕,到访亚洲、美国等地。7月的香港站将会是她们首度在港举行演唱会,港迷一定不能错过直接欣赏到她们精彩演出的机会!



售票详情:

2023 (G)I-DLE WORLD TOUR [I am FREE-TY] IN HONG KONG

日期: 2023年7月22日(星期六)

时间: 晚上7时

地点: 亚洲国际博览馆10号展馆

门票: 港币$1,799(VIP*)、$1,299、$999及$699元(全场座位)

VIP票价包括:

- 较佳位置门票1张

- 参与演前Soundcheck Party 或亲笔签名海报1张

- VIP 专属入场通道

门票将於2023年5月11日(星期四)上午10时於购票通(Cityline)公开发售。

网上购票: www.cityline.com

电话购票:+852 2111 5333 (星期一至五,早上10时至晚上7时,公众假期休息)

