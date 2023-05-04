香港的BOICE注意啦！郑容和要在7月1日来港举行演唱会啦～

上次来要因为担任别人的演唱会嘉宾，这次是自己的啦！

继4月初韩国人气组合CNBLUE隧长郑容和宣布有关澳门粉丝见面会的消息后，主办方「疯潮娱乐Hit Maker」及「优势力娱乐UFORCE」联同香港「一鸣娱乐MB GROUP」联合主办，也在今天宣布「郑容和All Rounder演唱会」将於七月一日假座於亚洲国际博览馆举行两小时的演唱会，届时将掀起一番抢票热潮！



郑容和上一次在港开演唱会已是2018年的事！当时「Room 622巡回演唱会」也是一票难求，而今年郑在JJ林俊杰演唱会的出现也勾起不少粉丝的渴求。在港期间，他也到处打卡，证明他也热爱香港和观众。为满足一众粉丝的思念，今次七月份的演唱会郑必施展浑身解数，以劲歌热舞去答谢粉丝们的支持！



门票定於快达票开卖，除一般门票届时将同时发行限量福袋组合。根据主办方消息透露限量福袋组合中包含一张门票及限量记念商品。主办方更表示，此次福袋组合是特别向韩国经纪公司争取而来，且只开放线上购买，特别值得收藏纪念!

演唱会详情：

日期：2023年7月1日

地点：亚洲国际博览馆 10号馆

时间：晚上7时

门票价格：$1688 / $1288 / $888

福袋价格：$2108 / $1708 / $1308（数量有限）

订票平台：快达票 HKTICKETING.COM

福袋订购及门票开卖日期请密切关注<疯潮娱乐 / 一鸣娱乐>FB粉丝页

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