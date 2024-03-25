【韩网热帖】别和丑男谈恋爱（feat. （G）I-DLE薇娟）

近段时间韩娱圈恋情频发，每一次曝光都令粉丝震惊。

Theqoo上公开了一则名为「求你别和丑男谈恋爱」的文章爆红，主人公则是人气女团（G）I-DLE的薇娟，她在线上粉丝会上和粉丝互动，一名女粉丝拿著写满字的大字报让薇娟读，上面写著「求你千万别和丑男谈恋爱」，说完之后薇娟都忍不住笑了出来，粉丝又一次叮嘱「别和丑男交往哦」， 薇娟也连连答应「okok」！



아 오늘 미연이 영통 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 개웃기네ㅠㅠㅠㅠㅠ 팬이 들고있는 메세지봐 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/5tY7qSYkn5 — 하키 (@summer_kiii) March 24, 2024

这一幕很快就在theqoo上传播开来，粉丝和网友纷纷表示：

1. 薇娟的反应好可爱，不过，真的别谈哦

2. 无论是粉丝的话还是薇娟的反应，都是真心啊

3. 粉丝是外国人吧，看来最近韩娱圈恋情波及很广啊

4. 哈哈哈哈哈哈，一定是受到了韩韶禧恋情的打击

5. 我觉得薇娟眼光应该蛮高的，完全不担心

6. 听说薇娟的理想型是性转版的自己

7. 你这样说我就安心了

8. 有什么可笑的？ 平时对外貌和身材指指点点就会引发争议，这件事情为什么你们就会觉得很搞笑呢，无法理解

9. 楼上的，难道要让薇娟对粉丝很严肃才对吗？让她教育粉丝不要以貌取人???当然一笑带过才对啊

10. 薇娟都笑了，大家都一笑了之吧，又没有特别指向谁很丑

11. 站在粉丝的立场看，人本来就是形形色色的，找个丑的当然不如找个帅的了

12. 让美女找帅哥谈恋爱是这么值得让你们生气的事情吗？你觉得不搞笑出去不就完了，这里又没指名道姓说谁丑，那位粉丝也没说丑男有罪

13. 不能更同意了！！！！你可以谈恋爱啊，但千万别找丑男

14. 在这个帖子下面发疯的人其实自己就是丑男吧

15. 真心求你们了，包括薇娟在内的所有女爱豆一定要擦亮眼睛啊

16. 一句话就能看出粉丝恳切的心情，薇娟也秒懂，粉丝是真心的，薇娟也是真心的

17. 薇娟可是团内公认的眼光高，理想型是完美男，可能不会看上丑男的

18. 帅哥没用，但丑男更没用啊

19. 内在是内在，但外在也要看啊，求你们一定要理解粉丝恳切的心情

20. 这就算以貌取人了？你对职业好、聪明的人说千万别和傻子结婚，那算是以学历取人了？？这根本不是外貌至上主义啊

21. 男爱豆从一开始就绝对不会和丑女交往的好嘛，怎么放在女爱豆身上就这么多人骂

22. 很多女粉对爱豆都有一种自我依托的意识在里面，哪怕我和丑男谈恋爱了，也希望姊姊可以找个超级大帅哥

原文：https://theqoo.net/square/3155024967

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