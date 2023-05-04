(G)I-DLE要來香港陪「Neverland」過暑假啦～約定大家在7/22見！

門票將於5月11日上午10時公開發售，香港的「Neverland」記住日期買票啦～

尚典娛樂集團有限公司(REG)隆重宣佈韓國人氣女團(G)I-DLE將㩦其世界巡迴演唱會[I am FREE-TY]首度來港演出。2023 (G)I-DLE WORLD TOUR [I am FREE-TY] IN HONG KONG 將於2023年7月22日（星期六）假亞洲國際博覽館 10號展館舉行。票價分別為港幣$1,799(VIP)、$1,299、$999和$699，將於 2023年 5月11 日（星期四）上午10時起經購票通(Cityline)作公開發售。凡購買$1,799(VIP)門票的觀眾，將可以參觀綵排或獲得(G)I-DLE親筆簽名海報一張。

(G)I-DLE是韓國CUBE Entertainment旗下女子組合，於2018年以首張迷你專輯《I am》主打歌〈LATATA〉成功出道。有「概念女王」稱號的她們，去年先後發行首張正規專輯《I NEVER DIE》和迷你五輯《I love》，主打歌〈TOMBOY〉和〈Nxde〉除橫掃全球各大音源榜外，兩首歌的MV更先後在YouTube突破2億觀看次數，力證人氣高。



(G)I-DLE宣佈於本月15日帶來迷你六輯《I feel》回歸，慶祝組合出道5週年。同時，她們亦宣佈舉行全新世界巡迴演唱會[I am FREE-TY]，將於6月在首爾揭開序幕，到訪亞洲、美國等地。7月的香港站將會是她們首度在港舉行演唱會，港迷一定不能錯過直接欣賞到她們精彩演出的機會！



售票詳情：

2023 (G)I-DLE WORLD TOUR [I am FREE-TY] IN HONG KONG

日期： 2023年7月22日（星期六）

時間： 晚上7時

地點： 亞洲國際博覽館10號展館

門票： 港幣$1,799(VIP*)、$1,299、$999及$699元（全場座位）

VIP票價包括：

- 較佳位置門票1張

- 參與演前Soundcheck Party 或親筆簽名海報1張

- VIP 專屬入場通道

門票將於2023年5月11日（星期四）上午10時於購票通(Cityline)公開發售。

網上購票： www.cityline.com

電話購票：+852 2111 5333 (星期一至五，早上10時至晚上7時，公眾假期休息)

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