红发雨琦令人惊艳！是女团(G)I-DLE中第一位solo的成员，1人7色的独特声线成为最大看点～

人气女团(G)I-DLE的宋雨琦(YUQI)将迈出作为solo艺人的第一步，概念照的全新造型让人印象深刻。

宋雨琦将在今天下午6点发行第一张迷你专辑《YUQ1》主打歌〈FREAK〉，正式以solo歌手的身份出道，官方也释出了三大看点。



★1#独一无二的solo，雨琦展现最真实的自我

这次的新曲《YUQ1》从专辑名中也可以看出，是包含了「雨琦」本身的专辑。 特别是雨琦的名字中的字母「I」用数字「1」来表现，视觉上表现了对第一张专辑的强烈自信，并参与了其中5首歌的词曲创作，让粉丝们相当期待。

★2#一人七色的独特声线

雨琦拥有丰富的音量、宽广的音域、对无限体裁的超强消化能力，是非常少见的歌手。 透过多姿多彩的专辑《YUQ1》也将发挥1人7色主唱的作用，每首歌曲都将明确刻划出作为solo艺人和主唱的存在感。





特别是主打歌〈FREAK〉会配合充满魅力的巴萨诺瓦（Bossa Nova）节奏与乐队声音，展现强而有力的主唱实力，带来极度新鲜的解放感。

▼〈FREAK〉MV预告：



★3#从Minnie、pH-1→Lexie Liu ... 拥有超豪华的配唱军团

收录曲〈Drink It Up〉有Rapper歌手pH-1参与了作词、作曲跟featuring，提高了歌曲的多样性，〈On Clap〉由歌手Lexie Liu作词和featuring增添了完成度。 另外，同团成员Minnie也参与了收录曲〈Everytime〉的 featuring。

雨琦的首张个人专辑《YUQ1》将於今天下午6点通过各大音源网站发行，线下专辑将从24日开始与大家见面。





▼自作曲〈Could It Be〉也会收录在新专辑中：



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