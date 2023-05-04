【韩网热帖】关於EXO KAI入伍...韩兵务厅表示：没有修改规定

这么突然...真的令太多粉丝吓到了！

相关报导：KAI下周四（11日）入伍！粉丝傻眼：太突然，我等EXO完整体回归预告，却等来入伍公告

SM娱乐昨日发声明称KAI原本在准备EXO回归，但因最近兵务厅规定变更，将在一周后（5/11）入伍。对此，兵务厅今日接受采访否认该说法，称即将服兵役者可在2年内延期入营5次，其中2次可用「其他事由」（包括演艺活动）进行申请。由此看来，KAI应该是已经把所有延期次数都用在海外公演等日程，所以无法再延期。

*小编补充：另一篇报道提到该规定从2010年开始执行、没有变更，但可能在具体执行方面有所收紧。根据规定，5次延期机会里只有两次可采用「其他」，其余3次必须是疾病、就业等事由。因为没有法律层面的强制性，之前的惯例都是可以延期5次，所以SM可能也是依照这一惯例安排工作。但最近艺人逃兵役事件造成不良社会影响（Ravi等），有评论认为兵务厅希望展现强硬态度，KAI就成为了第一个执行对象。想看报道原文可以按此！

韩国网友评论：

1. 所以SM的公告是什么鬼...

2. SM是怎么办事的？ KAI今年初就说了年内要入伍，都是公司处理太慢导致回归推迟

3. 完整体和SOLO都应该提前一些啊... 所属社业务怠慢

4. SM又不是新公司，之前送去服兵役的男歌手都能装满一货车，怎么这次搞成这样？

5. 虽然所属社问题最大，但KAI本人应该也有所了解吧

6. 我家偶像也年级差不多了... 感觉要被这样拖走了 ᅲᅲᅲ KAI也好可惜

7. 歌手因为所属社没有好好执行plan而无法活动就入伍，但所属社也是因为内部纠纷而无法像以往一样准备回归，一环套一环变成现在这样，好可惜

8. 为什么要把责任推到KAI没有好好确认？ KAI能做什么啊，他又没说不想服兵役

9. 可怜的KAI为完整体回归努力准备了那么多，这是什么晴天霹雳啊

10. KAI难过的原因不是兵役，而是刚好在回归之前、无法给大家看到已经准备好的东西，因此感到遗憾、对粉丝抱歉啊。

出处：https://theqoo.net/2792643143

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻