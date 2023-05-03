MONSTA X首支小分队成员敲定「SHOWNU & 亨愿」！有望今夏正式亮相

SHOWNU和蔡亨愿确定成为MONSTA X的第一支小分队组合，有望在今夏正式展开活动。

SHOWNU和亨元在MONSTA X分别担任领舞和领唱，两人作为小分队的组合有望带来与MONSTA X不同的风格，令人期待。

SHOWNU作为队内大哥在2021年7月第一个入伍，今年4月21日终於完成兵役义务，本次小分队将是他回归后的第一次正式活动。



亨愿是MONSTA X最多才多艺的成员之一，除了团体活动外还积极发展DJ、表演等领域，最近还加入SBS《人气歌谣》担任MC。 创作方面，亨愿不仅为MONSTA X正规三辑贡献自作曲《Nobody Else》，还为AB6IX的《Complicated》、基贤SOLO迷你专辑的《Bad Liar》《Where Is This Love》担任制作，展现出优秀的音乐才华。



上月4日成员玟赫也开始服兵役，MONSTA X转为5人形式、侧重推动个人活动，成员周宪也将在本月22日推出首张SOLO专辑。

作为3代团中野兽派的代表人物，MONSTA X在2015年通过迷你专辑《TRESPASS》出道，发行了《Trespass》《Shoot Out》《DRAMARAMA》《Love Killa》《GAMBLER》等多首热门曲目。 去年8月，除了成员I.M之外的Shownu、玟赫、基现、亨愿、周宪均与Starship娱乐续签了合约。



目前MONSTA X积极通过官方YouTube频道更新自制节目《MONSTA X吃不到也GO》（MON.吃.GO），展现更多魅力。



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