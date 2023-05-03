SHINee温流热衷瑜伽竟遭质疑「不务正业、入坑邪教」，IG首诉心声：「愿大家身心健康，不再有同僚离开」

SHINee成员温流结束新专辑《Circle》宣传活动后热心参与瑜伽运动，不料竟遭部份粉丝质疑走歪路、影响本职。 昨日他终於通过IG正面发声回应，首次透露了醉心於瑜伽的真正原因。

温流今年3月6日发行首张正规专辑《Circle》，携主打歌《O（Circle）》积极出演音乐节目，多次获得第一的好成绩。 不料宣传期结束后参加了几次内关流瑜伽的活动、也在个人IG分享相关资讯，竟引起部份粉丝担忧。



据悉温流去的瑜伽馆是SHINee曾经共事的一位舞者所开，部份日本粉丝因为之前的社会宗教事件而对瑜伽抱有不好的印象，多次在Bubble留言反对。也有些粉丝不满该瑜伽馆在SNS用温流照片做宣传，亦担心温流过度热衷於瑜伽而影响未来的回归日程。







2일동안 함께 땀흘린

진기도 인사이드플로우 정식 강사 인증 받았고 현재 말해줬듯 이사 등재되어 있고.

단순 직함이 아니라 진심으로 해보고 싶었기에 강사수료레슨 참여해온거고

공식인증강사가 된! 내내 플로우 끊기지않고 쉼없이 했다는 멋진 온#온유 #진기 #onew #이진기 pic.twitter.com/2J4R2EM5cQ — 몽클한 별 (@geminids_night) May 2, 2023

但实际上温流一直有通过Bubble分享工作进度，也许是为了消除担心，昨日他在IG公开PO文，坦诚透露了热衷瑜伽的真正原因。



温流写道：「我有一个目标，希望其他公司也好、练习生也好、名人也好，全都能够健康。 因为想以健康的精神和身体回馈社会，所以登记成了理事。 希望不会再有人像我的同僚家人那样飞去天上。」

温流表示理解大家可能会有些误会，只希望给他多一些信任：「愿大家都幸福，像《Circle》那样。」 并透露已和所属社沟通过这件事。



温流作为SHINee队长，2018年经历成员钟铉离世而深受打击，用了5个多月才能重新面对镜头。 今年4月，歌谣界晚辈、ASTRO成员文彬也传出噩耗，再次令偶像艺人的精神健康受到关注。

很多网友得知温流的想法后表示支持：「理解日本粉丝的担忧，这样解释就没问题了」、「很开心他找到了适合自己的运动、健康地生活」。



此外，「内观流瑜伽」（Inside Flow）是音乐与瑜伽的结合，跟随现代音乐或流行歌曲的节奏来搭配瑜伽动作、整合身体脉动。

▽温流首张正规专辑《Circle》主打歌《O (Circle)》：



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