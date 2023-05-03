SHINee温流热衷瑜伽竟遭质疑「不务正业、入坑邪教」，IG首诉心声：「愿大家身心健康，不再有同僚离开」

SHINee成员温流结束新专辑《Circle》宣传活动后热心参与瑜伽运动，不料竟遭部份粉丝质疑走歪路、影响本职。 昨日他终於通过IG正面发声回应，首次透露了醉心於瑜伽的真正原因。
温流今年3月6日发行首张正规专辑《Circle》，携主打歌《O（Circle）》积极出演音乐节目，多次获得第一的好成绩。 不料宣传期结束后参加了几次内关流瑜伽的活动、也在个人IG分享相关资讯，竟引起部份粉丝担忧。
据悉温流去的瑜伽馆是SHINee曾经共事的一位舞者所开，部份日本粉丝因为之前的社会宗教事件而对瑜伽抱有不好的印象，多次在Bubble留言反对。也有些粉丝不满该瑜伽馆在SNS用温流照片做宣传，亦担心温流过度热衷於瑜伽而影响未来的回归日程。
— 몽클한 별 (@geminids_night) May 2, 2023
2일동안 함께 땀흘린
진기도 인사이드플로우 정식 강사 인증 받았고 현재 말해줬듯 이사 등재되어 있고.
단순 직함이 아니라 진심으로 해보고 싶었기에 강사수료레슨 참여해온거고
공식인증강사가 된! 내내 플로우 끊기지않고 쉼없이 했다는 멋진 온#온유 #진기 #onew #이진기 pic.twitter.com/2J4R2EM5cQ
#온유 #진기 #onew #이진기— 몽클한 (@geminids_night) April 30, 2023
행복을 품고 운동하는 진기가 좋아 pic.twitter.com/vtypYz4xrD
但实际上温流一直有通过Bubble分享工作进度，也许是为了消除担心，昨日他在IG公开PO文，坦诚透露了热衷瑜伽的真正原因。
温流写道：「我有一个目标，希望其他公司也好、练习生也好、名人也好，全都能够健康。 因为想以健康的精神和身体回馈社会，所以登记成了理事。 希望不会再有人像我的同僚家人那样飞去天上。」
温流表示理解大家可能会有些误会，只希望给他多一些信任：「愿大家都幸福，像《Circle》那样。」 并透露已和所属社沟通过这件事。
温流作为SHINee队长，2018年经历成员钟铉离世而深受打击，用了5个多月才能重新面对镜头。 今年4月，歌谣界晚辈、ASTRO成员文彬也传出噩耗，再次令偶像艺人的精神健康受到关注。
很多网友得知温流的想法后表示支持：「理解日本粉丝的担忧，这样解释就没问题了」、「很开心他找到了适合自己的运动、健康地生活」。
此外，「内观流瑜伽」（Inside Flow）是音乐与瑜伽的结合，跟随现代音乐或流行歌曲的节奏来搭配瑜伽动作、整合身体脉动。
▽温流首张正规专辑《Circle》主打歌《O (Circle)》：
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