《都奉顺》「狗狗CP」朴宝英提与朴炯植特别出演续作《姜南顺》：「戏份不多所以能做的都做了，合照等播出后分享」

每次看朴宝英的直播都要感叹:「啊~怎么可以这么可爱!!!」

2017年播出的JTBC《大力女子都奉顺》至今仍受到许多剧迷喜爱。主角朴宝英与朴炯植都是可爱的「狗狗相」,所以获得「狗狗CP」这一昵称,是不少观众心中的爱情喜剧经典。

w-wait did i miss this yesterday?? sorry for being ia i'm rlly sick these days so i'm literally sleeping all day #ParkBoyoung #박보영 pic.twitter.com/faFpADtRh1