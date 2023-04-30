《都奉顺》「狗狗CP」朴宝英提与朴炯植特别出演续作《姜南顺》：「戏份不多所以能做的都做了，合照等播出后分享」

每次看朴宝英的直播都要感叹：「啊～怎么可以这么可爱！！！」

2017年播出的JTBC《大力女子都奉顺》至今仍受到许多剧迷喜爱。主角朴宝英与朴炯植都是可爱的「狗狗相」，所以获得「狗狗CP」这一昵称，是不少观众心中的爱情喜剧经典。

w-wait did i miss this yesterday?? sorry for being ia i'm rlly sick these days so i'm literally sleeping all day #ParkBoyoung #박보영 pic.twitter.com/faFpADtRh1 — tay (@inguklovesme) April 28, 2023

朴宝英在最近的直播中提到自己与朴炯植特别出演《都奉顺》续作――《大力女子姜南顺》，两人在拍摄时有合照，等《姜南顺》播出后会跟大家分享。喜欢「狗狗CP」的粉丝们可以锁定朴宝英的官方个人Instagram哦～（笑）

얘들아 씨발..... 박보영 박형식..... 아 시발 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 진짜 행복한데... 영상 그냥 틱톡에서 급히 가져옴 pic.twitter.com/A2SUFiLPR3 — 안유딩링동링딩동동링 (@yudingringdong) April 28, 2023

还是与《姜南顺》有关：因为戏份不多，所以朴宝英和朴炯植能做的都做了，尽了最大的努力！朴宝英本人用「超级夸张的那种」来形容，到了「可以这样做吗？」的程度，把一切都投入了。

另外，《大力女子姜南顺》为韩剧最初女性英雄剧《大力女子都奉顺》的续作，描述天生力大无比的都奉顺的亲戚姜南顺和她妈妈、外婆以江南爲中心，展开揭露新型毒品犯罪真相的故事。由李瑜美、邕圣佑、边佑锡等担任主演。

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