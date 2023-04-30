BTS柾国分享拌面配方，好吃到连他自己都捂脸挠头！

防弹少年团成员柾国公开了苏子油（ 紫苏籽油、Perilla Seed Oil）拌面的配方，Army们快来get同款美食吧。

柾国之前多次在直播中吃东西，虽然粉丝们尝不到萤幕中食物的味道，但柾国很有福气的吃相却让大家看得直吞口水，这次柾国在大方地向粉丝们分享了他独家「苏子油拌面」的秘方。

#정국 의 꼬소한 불마요 들기름 막국수 레시피



들기름 4 (저온압착 생들기름 100퍼센트)

참소스 2

불닭소스 1

불닭마요 소스 1

계란 노른자 1 (그 힘줄 같은 거 빼!)

(간마늘 혹은 고춧가루 취향껏 하면 될 것 같은데 저는 안 해봄)

다 섞으면 소스 완성

더 많이 먹어야한다 하면 배로 하면 됩니당 pic.twitter.com/JkDWqexR2c — JKTEAMKOR 정국 한국팀2 (FAN) (@jkteamkor2) April 24, 2023

1. 苏子油（低温压榨100%生苏子油）4勺

2. 烤肉酱2勺

3. 辣火鸡酱1勺

4. 辣火鸡蛋黄酱1勺

5. 蛋黄1个 （可以自行添加胡椒等，我没有加！）

柾国表示将以上5种调味品倒在碗中搅拌均匀即可，下完面条之后一定要放进冰水中，这样才会去掉面条中的淀粉，让面条更加劲道爽口，最后将拌好的酱汁全部倒进面中，按个人喜好洒上紫菜碎，一碗柾国同款拌面就完成了！



这已经不是柾国第一次公开吃播中的食谱了，上个月他向粉丝们分享了自己经常吃的「火浣熊泡面配方」（火鸡面+小浣熊面），因为担心粉丝们不信是他亲自分享的，还再三强调「我的帐号没有被骇（黑）哦！」



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