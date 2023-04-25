文彬妹妹文秀雅在追悼空间留下手写信！承诺不会再哭了「连哥哥的份努力生活，文兄妹Forever」

ASTRO成员文彬19日被发现在家身亡，得年25岁。22日举行告别式，经纪公司Fantagio也在大楼前准备让粉丝可以悼念的空间。

近日，在推特上也有许多粉丝上传Fantagio大楼前的照片，而妹妹文秀雅、ASTRO成员、SEVENTEEN胜寛＆珉奎、Weki Meki 有情等都留下亲笔信。

文秀雅写道：「哥哥是我呀，唯一珍贵的妹妹秀雅。我也来了！因为哭得太多了，现在不会再哭了，我现在也会多笑一点，会做著自己想做的事情，我会幸福的，所以希望哥哥在那里也要安心地幸福。」



她接著说：「要好好关注妹妹是否做得好！加上哥哥的那一份，我会努力继续生活，不要拦著我，但是如果累了我会经常来跟哥哥撒娇、哭诉的，所以你得接受才行呀。一直以来辛苦了，我非常爱你，永远是你的妹妹， 文兄妹Forever。」而 MYSTIC STORY 今日也宣布 Billlie 将暂时以6人体制活动，文秀雅最近不会参加组合行程。

빈이에게 전하는 멤버들의 진심

보면서 많은 생각이 들더라...

아로하는 언제나 아스트로 곁에 있을게

여전히 우린 함께야#문빈_가수해줘서_고마워 #문빈 #MOONBIN pic.twitter.com/GTRk2wCIox — 쥬아 (@JuA_YOON0321) April 25, 2023

队长 JIN JIN 写下：「和哥约好了吧？要笑著生活，我也要笑你说的那样，向著面对生活。哥会好好照顾爸爸、妈妈和秀雅的，所以你也不要担心，真的非常爱你。」MJ 也留下纸条：「来得太晚了...哥很抱歉。之前该有多孤独、疲惫和痛苦，没有保护好你，对不起。」

车银优写道：「彬啊，这是想你的夜，你这个坏家伙。因为睡不著和产贺一起来了，你睡得好吗？为什么我这么怀念我们一起经历的事情，哪怕只是一些琐碎的事，你在月球上一定要幸福几百倍，你留下来的我都会负责照顾好，所以不要太担心，爱你、对不起，我的朋友。」产贺：「哥...过得好吗？好想你...哥现在也还是像在我面前，我知道如果这样的话哥会训我的，但暂时先体谅一下吧！就像哥说的一样，我一定会幸福，我答应你，我真的真的真的很爱你。」来自成员们最深处的缅怀和思念，让许多粉丝看到都流泪。

동민아 산하야

둘이 함께와주니 왜이리 안심이 되는지

우주여행 간 빈이도 너희들의 편지를 보며 조금은 맘편히 다닐 수 있을거야

We still 너를 지킬께#차은우 #윤산하 pic.twitter.com/l3FGzASRhk — 누누와누 (@wanueunwoo_1) April 24, 2023

另外，Fantagio通过ASTRO官方粉丝俱乐部表示，文彬的追悼空间设置到4月30日。粉丝们访问追悼空间后，将保管所有信件、礼物等，纸类追悼物品将定期回收并保管。

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