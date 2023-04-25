SJ李东海时隔8年再演戏！与宋昰昀搭挡《Oh！英心》首版预告公开，这反差也太大啦 XD

新剧《Oh！英心》改编自韩国1990年播出的知名动画《英心》，原作讲述读中学一年级的14岁少女「英心」的日常。

电视剧则是讲述大家长大成人、步入30代的故事。 男女主角品尝了人生的酸甜苦辣，在20年后再次重逢，开始打打闹闹的浪漫故事，由宋昰昀、SJ李东海主演，将在5月15日首播。（＊香港观众可於「黄Viu煲剧平台」 观看！）



剧中，宋昰昀饰演综艺部工作年的PD「吴英心」，她希望像小时候爸爸画的漫画《英心》里的自己那样逗大家发笑，但因为热情过度，反而被同事们看做「提前剧终的代表性人物」；李东海饰演「王景泰」一角，小时候就很喜欢英心，即便经常欺负仍总是跟在她身边。某天全家移民便音讯全无，20年后以独角兽创业公司「Kingvely」创始人Mark Wang的身份回归。



公开的预告中，以英心（宋昰昀 饰）说著「你知道吴英心吗？」和播放熟悉音乐的动画角色「英心」开场。 接著英心负责的节目似乎被废除，也让她大喊：「哇～连说话的时机都没有，就对我这个样子吗？这样子对吗？」接著...「Kingvely」创始人王景泰（东海 饰）登场，对於陷入危机的英心来说，他的登场意味著什么呢？



接下来的场面中，虽然看起来与小时候发生180度的变化，两人还互抓著对方，今后展开不可预测的罗曼史故事，令人好奇！制作组表示：「这部作品不仅让人联想起原作，演员们通过超越原作的化学反应积累叙事，所以拍摄现场非常愉快，希望大家多多期待！」

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