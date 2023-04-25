【韩网热帖】两个男生眼中都只有你，你要和谁交往？

大家会选1还是2呢？

1.身高185cm的清爽型肌肉男，擅长各种运动，最厉害的是足球，性格很外向

2.身高178cm的清瘦型花美男，擅长各种乐器，贵公子气质，性格内向

以上两人只对你一人倾心，你要如何选择？

韩国网民评论：

1. 20代的时候我会选2，现在肯定选第一个

2. 外貌我喜欢1，但是喜欢2的性格

3. 能遇到一个体力好的男生是痛苦人生中的一大乐趣

4. 我年纪大了更喜欢2，擅长运动的外向男？大概率我在他人生中的重要性并不高，不管有多喜欢我，这种男生注定会同时交往好几个

5. 2和我本人的性格太像了，生活在一起应该累死

6. 我比较内向，所以会选择和我互补的外向，但是我会关注2（追星的感觉）

7. 1就不能是内向性格??? 如果是的话完全就是我的理想型

8. 我坚定地选择2，看著他弹乐器，淡然地享受生活，而且他还是美少年，光是想像一下我都要开心死了。 先撇开外貌，外向型性格就算了，但是可以当朋友相处

9. 我觉得最近的电视剧男主基本都是第二种类型吧

10. 无法选择，我要在这两人之间不停劈腿。 不过，我更想看你俩相爱，哈哈哈哈哈

出处：https://theqoo.net/2783686425

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