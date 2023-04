ASTRO文彬突然离世22日出殡，妹妹秀雅本周暂停活动！哥哥2023年新年愿望：希望秀雅任何时候都幸福

19日,男团ASTRO成员文彬突然离世,震惊整个K-POP界。

据韩媒报导称,19日晚8时10分左右(韩国时间)文彬被发现在家中停止呼吸,享年25岁,当时是经纪人发现了他,即刻报警,警方初步判断文彬是自杀,具体死因还在调查中。 经纪公司也紧急发布了这一噩耗。文彬的殡所安置在了首尔亚山医院的葬礼场,并将於22日上午8时出殡,丧主的名单里出现了他的妹妹,女团Billlie成员秀雅。



