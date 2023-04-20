ASTRO文彬突然离世22日出殡，妹妹秀雅本周暂停活动！哥哥2023年新年愿望：希望秀雅任何时候都幸福

19日，男团ASTRO成员文彬突然离世，震惊整个K-POP界。

据韩媒报导称，19日晚8时10分左右（韩国时间）文彬被发现在家中停止呼吸，享年25岁，当时是经纪人发现了他，即刻报警，警方初步判断文彬是自杀，具体死因还在调查中。 经纪公司也紧急发布了这一噩耗。文彬的殡所安置在了首尔亚山医院的葬礼场，并将於22日上午8时出殡，丧主的名单里出现了他的妹妹，女团Billlie成员秀雅。



兄妹俩此前还亮相过今年1月播出的MBC综艺节目《户籍MATE》，大展兄妹情。秀雅透露自己曾为选择当爱豆是否正确而苦恼，但她只要接起哥哥的电话，听到哥哥的声音就会产生「原来哥哥站在我这边」的想法。 节目中兄妹为了迎接2023年一起去蹦极，秀雅的新年愿望是「Billlie大发」，而文彬的愿望则是「希望秀雅任何时候都能幸福」。随著文彬噩耗的传来，广大粉丝和网友都非常担心秀雅，众人通过网路留言为她打气，称：「即使难过也要好好吃饭」、「一定能够撑过去」、「知道你现在很痛苦，但是相信你一定可以熬过去」等。秀雅所属经纪公司Mystic Story今天（20日）发布官方声明，称将全面取消或延期本周的活动，让秀雅能够好好陪伴哥哥的最后一程。



此外，文彬的队友车银优也紧急从美国回韩国。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻