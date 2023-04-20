ASTRO文彬突然離世22日出殯，妹妹秀雅本週暫停活動！哥哥2023年新年願望：希望秀雅任何時候都幸福

19日，男團ASTRO成員文彬突然離世，震驚整個K-POP界。

據韓媒報導稱，19日晚8時10分左右（韓國時間）文彬被發現在家中停止呼吸，享年25歲，當時是經紀人發現了他，即刻報警，警方初步判斷文彬是自殺，具體死因還在調查中。 經紀公司也緊急發布了這一噩耗。文彬的殯所安置在了首爾亞山醫院的葬禮場，並將於22日上午8時出殯，喪主的名單裡出現了他的妹妹，女團Billlie成員秀雅。



兄妹倆此前還亮相過今年1月播出的MBC綜藝節目《戶籍MATE》，大展兄妹情。秀雅透露自己曾為選擇當愛豆是否正確而苦惱，但她只要接起哥哥的電話，聽到哥哥的聲音就會產生「原來哥哥站在我這邊」的想法。 節目中兄妹為了迎接2023年一起去蹦極，秀雅的新年願望是「Billlie大發」，而文彬的願望則是「希望秀雅任何時候都能幸福」。隨著文彬噩耗的傳來，廣大粉絲和網友都非常擔心秀雅，眾人通過網路留言為她打氣，稱：「即使難過也要好好吃飯」、「一定能夠撐過去」、「知道你現在很痛苦，但是相信你一定可以熬過去」等。秀雅所屬經紀公司Mystic Story今天（20日）發布官方聲明，稱將全面取消或延期本週的活動，讓秀雅能夠好好陪伴哥哥的最後一程。



此外，文彬的隊友車銀優也緊急從美國回韓國。

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