健康好转！女团Billlie文秀雅&秀炫重启活动恢复七人完整体

女团Billlie所属社今日通过粉丝官咖发布公告，宣布因健康原因暂停活动的文秀雅和秀炫即将恢复活动。

所属社Mystic Story表示，秀雅和秀炫努力恢复健康、经过长时间的休息和稳定，目前健康情况已有显著改善：「以当事人的意愿和专业医生的建议为基础，经过深入讨论，我们认为他们可以重新开始活动，决定在公告之后回归团队并恢复活动。 」所属社感谢粉丝长久以来的等待和鼓励，强调将把艺人的安全放在首要位置，为其提供安全的活动支持。



文秀雅去年4月因ASTRO成员、亲哥哥文彬突然去世而受到沉重打击、暂停活动，6月一度复出，但在同年9月再次停止活动。 秀炫在去年6月因身体状况不佳暂停活动。

这段时间七人女团Billlie以五人组合形式持续活动，陆续发行了单曲1辑《side-B ： memoirs of echo unseen》及两只数位单曲，今年2月发行首张日文迷你专辑《Knock-on Effect》并在日本举办演唱会《Billlie SHOW-CON Domino Effect》，积极活动。



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