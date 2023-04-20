【速報】ASTRO文彬被發現陳屍家中，死因調查中

據首爾江南警察署，ASTRO成員文彬於19日晚間8點10分左右被發現在住處停止呼吸，經紀人發現後立即報警送醫，但最終未能救回一命。

警方表示現場沒有發現犯罪痕跡、推測非他殺，考慮進行屍檢以調查死因。 目前媒體無法與所屬社取得聯繫。文彬靈堂將設在首爾峨山醫院，出殯日期是22日。 目前文彬及妹妹文秀雅的名字已出現在葬儀場告示牌上。



文彬和同隊成員產賀組成小分隊MOONBIN & SANHA近日正在活動中，今年1月推出第三張迷你專輯《INCENSE》，17日剛剛開通Weverse賬號，原計劃4月30日在台北舉辦演唱會《DIFFUSION》。 昨晚10時許，所屬社通過SNS率先宣佈取消MOONBIN & SANHA的印度尼西亞演唱會，原因是「無法避免且超出控制範圍的意外狀況」。



文彬2006年出演東方神起歌曲《Balloons》MV、飾演瑜鹵允浩的童年時期，2009年在KBS 2TV電視劇《花樣男子》飾演童年蘇易正，2016年以ASTRO成員身份正式出道。突然的離開令很多粉絲感到意外和震驚。



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