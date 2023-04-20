【《PEAK TIME》决赛全员感言】「兼差男团」VANNER不负众望夺冠！台上台下都泪流满面

VANNER：「在最闪耀之前，我们会竭尽全力。」♥

《PEAK TIME》韩国时间昨晚到今晨，直播播出了最终舞台与投票优胜结果，最后由「兼差男团」VANNER不负众望拿下冠军。以下除了冠军感言还包含所有队伍感言及决赛舞台：

冠军－VANNER

一宣布VANNER拿下冠军，VANNER不仅成员彼此之间，其他队成员也拥上来替他们开心。慧成泪流满面感谢投票给予他们的所有人，还有纷丝、台下成员的父母、《Peak Time》制作组，镜头照到台下粉丝与VANNER成员父母都落泪。慧成也不忘一同奋战的所有参赛者们：「不只有我们，所有爱豆都很厉害，希望大家能多多支持。」



而AHXIAN则是红著眼眶哽咽的说：「我们这些孩子终於能够尽孝道了，觉得非常光荣，非常非常感谢这些年一直等待著VANNER的父母们。」和慧成一样，AHXIAN同样提到了节目所有参赛者：「在《PEAK TIME》最重要的是，遇到了很帅气又有个性的朋友们，我觉得是最大的礼物。」「我们不是凭一己之力才能在这里与大家相遇，在最闪耀之前，我们会竭尽全力」。



▼宣布冠军时刻、VANNER冠军感言与决赛舞台



亚军－MASC

熙宰首先表达能与实力的坚强的VANNER一同成为冠军候选，已经是奇迹了，而在《PEAK TIME》的每个瞬间也都是奇迹，他还说：「我和IREAH在疲累、迷茫的时候，都有信任我们的《PEAK TIME》制作组、指导我们的评审、MC，还有为我们应援的许多参赛者、家人朋友们，创造奇迹的粉丝们，再次感谢大家。《PEAK TIME》虽然结束了，但对我和IREAH才是开始，请为将以新的起点、新的面貌出发的我们加油。再一次感谢给予我们勇气的《PEAK TIME》。」



IREAH则说：「我们作为歌手活动时候，没有什么能让我们自豪的舞台或唱片，但能这样拥有自己的舞台、自己的歌曲，要向给予我们机会的制作组与工作人员、创造一切美好的评审说声感谢。」同样感谢了其他参赛者们表达相处很幸福，亦感谢在音乐之路支持他与熙宰的家人们，最后感谢粉丝、向粉丝喊话未来的音乐之路也要长长久久一起走下去。



▼熙宰在IG发文，文末写道：「熙宰和IREAH的Peak Time（巅峰时段）因为还没有到来，请为我们新的开始加油。」



▼MASC亚军感言与决赛舞台



第三名－24点（前XENO-T金丙周、B.A.P文钟业、B.I.G熙都、ARGON GON）

队长文钟业感谢替他们投票的观众与粉丝，「其实（我们）四人都是只身出来挑战的，不是很容易的挑战，但这个挑战让我们不愧对自己还闪耀光芒，要非常感谢《PEAK TIME》。」也感谢决赛歌曲制作人朴载范让他们完成了梦一般的舞台。最后表示：「我们将以这次挑战作为跳板，成为努力不懈奔跑的24点。」



第四名－DKB

队长D1首先表示能进到TOP 6甚至是拿下第四名，要感谢强大的粉丝们，也感谢1点到24点所有参赛者、评审，以及不可或缺的制作组，为制造美好回忆的所有人道谢。「曾说过要当不愧对DKB粉丝、要让粉丝引以为傲的歌手，直到现在才觉得有些自满，以后会努力成为让大家更骄傲的DKB，」D1更提到他们在生存舞台发下的愿景：「我们会成为飞得更高更远的DKB。」



▼DKB IG感谢给予「8点」厚爱的粉丝们，文末写下：「像飞翔的鸟儿再次穿梭於天际，DKB在此向大家问好，请大家多多期待。」



▼DKB与24点感言、决赛舞台



第五名－BAE173

队长翰洁觉得无论排名为何，能走到这里已经很幸福了，已经完成了许许多多幸福的舞台，也赞扬直到决赛都很用心的成员们，为他们骄傲也觉得很帅气，最后感谢所有参赛者、评审、工作人员，表示会展现出更努力的BAE173。不过，翰洁被身旁J-MIN提醒，才想起来要感谢粉丝。



第六名－M.O.N.T

BITSAEON表达能闯入TOP 6站在决赛舞台，和那么多帅气的人一起走过来就已经很幸福了，很感谢所有支持他的人们，还有工作人员、其他参赛者、评审们，更表达：「有那么多人的帮忙才能变成可能，从现在才是开始，我们M.O.N.T会以更长远的目标更加努力。」



▼M.O.N.T与BAE173感言、决赛舞台



虽然《PEAK TIME》节目正式结束，但TOP 6将展开巡回演出，观众除了可以参与演唱会外。也可以密切关注所有选手接下来的回归活动。

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