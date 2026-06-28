观众都爱「大男主爆击反派」？南韩四大「私刑爽剧」战绩盘点，网泪推：现实太窝囊，只能靠代入逆袭！

近年南韩影视圈彷佛开启了「无敌男主」的狂暴模式，不管是大银幕还是小萤幕，只要打著「大男主」加上「私刑正义、拳头硬爆」的公式，基本上就是票房与收视的绝对保证！近日南韩论坛Theqoo就引发了一波热烈讨论，网民点出那些在南韩大爆的影视作品，背后都有一个超狂共通点。

盘点全韩「大男主」四大天花板神作

影迷和剧迷们绝对不陌生的四部现象级神作，一字排开数据直接吓死人！

《犯罪都市》第一至第四部的观影人次依次为688万、1269万、1068万、1150万，全系列累计观影人数突破了恐怖的 4000 万大关！在南韩相当於每五个人就有四个人进过戏院看马东石用巴掌超渡坏人。



由李帝勋等主演的SBS剧集《模范计程车（模范的士）》系列第一至第三季的最高收视率分别飙到15.5%、21%、14.2%。在如今电视台收视低迷的时代，这部剧能连拍三季本身就是个奇迹，而且每季收视都开红盘，金道奇司机的「代客复仇」简直成了全韩民众的解压良药。



由金武烈等主演的《铁拳教育》被封为「Netflix 2026年最强黑马」，不仅全韩大爆，更在全球范围引发现象级观看热潮。要知道 Netflix 全平台全球观看数前三名至今都由《鱿鱼游戏》统治，而《参教育》目前正以惊人气势直冲全球第四名的宝座，实力不言而喻！



而昨日全新开播、由苏志燮主演的 《金特务：本色回归》，第一集开出 9.5% 亮眼成绩，第二集直接原地起飞、飙到 15.7%！仅播两集就创下今年 SBS 迷你剧的最高收视纪录，简直让人看到了昔日《Penthouse上流战争3》的疯狂影子！



为什么「大男主＋惩恶扬善」永远是流量密码？

原PO点出，这些作品的共通点非常简单暴烈：鉴於现实社会中存在著许多令人沮丧、迟迟无法伸张正义的情况，人们似乎能从这类作品中获得一种替代性的满足感与情感宣泄。



面对这种千篇一律却屡试不爽的流量密码，南韩网民纷纷心酸吐露心声：

「比起整天在那里看狗血出轨、抓小三，看坏人被痛扁真的舒服多了」

「因为现实法律往往都像棉花棒一样判太轻，让人充满虚脱感。所以大家才想透过这些作品忘记现实的无奈，至少我是这样。」

「虽然我个人极度反感私刑正义、也觉得暴力不能解决问题，情节也有点老套，但我完全懂为什么会大红。因为现实生活太令人窒息，看到萤幕里有人能干净俐落地帮忙解决、把坏人痛扁一顿，确实能得到极大的代理满足。」

「其实外国观众也是一样啦！」

「如果以后能出个『大女主』的同类型私刑爽剧，感觉会非常新鲜！」

「其实楼主没列出来的还有很多，《热血司祭》、《少年法庭》、《地狱法官》等，这种私刑正义爽剧永远有市场。」



现实越苦，大叔的拳头就要越硬。这类爽剧的爆红，或许正是当代人在高压社会中，唯一能合法买到的「正义止痛药」吧！



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