超可爱！「睿帅」吴智律提到男友「追求过程」害羞到低头还狂踢脚，一看就是处於热恋期啊 XD

《黑暗荣耀》中不仅李到晛和林智妍认爱，小演员「睿帅」吴智律也突袭公开恋情近况。

吴智律曾在采访中提到正在和同补习班、同小区的朋友交往，她说：「我从一年级就很喜欢和关注他... 鼓起勇气问他是不是喜欢我，他回答『嗯』。原来我们都喜欢对方只是没能开口， 所以就在一起了。」吴智律表示喜欢男友性格酷酷的、帅气又擅长运动。



近日，吴智律作为嘉宾出演《单身即地狱2》男嘉宾金珍映（Dex）主持的 YouTube 节目《덱스의 냉터뷰》。预告中，吴智律问金珍映：「虽然很突然...请问你有女朋友吗？有暗恋的人吗？」金珍映表示自己很久没有女朋友了。



吴智律又问金珍映：「我有没有男朋友呢？」金珍映：「你有吗？」吴智律开心地回答：「对～我有！」金珍映问她谁先说交往的？吴智律害羞地说：「男朋友先说的，他说我想跟你交往。」边讲边踢小脚，真的超可爱！金珍映又问：「我长得比较帅还是男朋友长得比较帅？」吴智律毫不犹豫地说男朋友 XD 而金珍映还演起《黑暗荣耀》的片段，吴智律也指导了他。



预告一公开，让网友表示：「世上没有想到的组合 哈哈，智律不仅指导叔叔演技，还表白男友，真是太可爱」、「演员可以公开男朋友吗？太可爱了」、「藏不住的热恋期」、「屋哩艺率真的好漂亮」、「这一集的可爱让给了智律呢」、「小孩都有男朋友，我没有呢」等等。

덱스의 냉터뷰 선공개 더글로리 예슬이 나온다!!!

지율아기 남친 고백썰풀고 덱스보다 잘생겻다고 함.. pic.twitter.com/xGL0iYENcv — otot (@myottlife) April 14, 2023

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻