你的Apink入坑曲是哪首！Apink Killing Voice串烧来啦！名曲〈My My〉〈NoNoNo〉〈LUV〉回忆杀来袭

Apink郑恩地过去就上过YouTube频道「dingo music」的经典「Killing Voice」单元，此次Apink携新辑《SELF》回归，总算与成员们一起来啦！

从出道曲〈I Don't Know〉唱到最新的〈D N D〉，其中包含写给Panda的粉丝颂〈4月19日〉、〈The Wave〉与〈Only One〉，里头哪首是你爱上Apink、入坑Apink的契机呢？

13首Killing Voice曲目：

1.〈I Don't Know〉

2.〈My My〉

3.〈4月19日〉

4.〈U You〉

5.〈NoNoNo〉

6.〈Mr. Chu〉

7.〈LUV〉

8.〈Remember〉

9.〈The Wave〉

10.〈Only One〉

11.〈I'm so sick〉

12.〈Dumhdurum〉

13.〈D N D〉

13首歌曲是不是掀起了你的回忆杀呢？影片底下网友留言「非常感谢让我们能听听Apink名曲，以后也季续活动吧^^」、「服兵役很累的时候，记得听了NoNoNo、U You得到了安慰，感谢Apink一直以来的活动」、「成为Apink粉丝就是幸福！成为Apink粉丝就是我的骄傲！」、「从出道曲到这次回归的DND……竟然是大家都知道的歌曲，Apink的歌就是名曲啊……♥」。

也别忘了再多听听新歌〈D N D〉并看看舞台！或是听听郑恩地的Solo Killing Voice！



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