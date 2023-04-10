选秀版Girls On Top！《Queendom》推新系列《Queendom Puzzle》集合各组成员组Top女团

Mnet人气女团竞演节目《Queendom》，今（10）日正式宣布推出新系列《Queendom Puzzle》，将在6月与观众见面。

《Queendom Puzzle》和《Queendom》不同，不是以女团为单位参赛，而是以「个人」为单位参赛，要将仍活动中的女团成员或女艺人如拼图般组合，欲打造全球最强企划女团，宛如选秀版Girls On Top（SM娱乐推出的企划女团，召集旗下BoA、少女时代太妍与孝渊等）。



《Queendom Puzzle》最大看点以及和《Queendom》的差异是，每场比赛都会让参赛者们如拼图般组成新组合，传达不同的魅力与故事。制作组表示「这是重新发掘现存的各女子组合中，成员的个性和魅力的时间」、「可以感受很不一样的重组乐趣」，还预告会在5月中旬「公开让人吓一跳的参赛艺人阵容」。



在Mnet公开此企划后，随即引起热烈讨论，尤其因为预告片用到各女团名曲BLACKPINK〈Kill This Love〉、少女时代〈The Boys〉、(G)I-DLE〈TOMBOY〉……等等，网友都在讨论什么意思、剪影中是不是那些女团成员，但有网友认为只是单纯拿女团名曲为全新女团打气。你们觉得呢？有没有特别想敲碗的女团成员或solo歌手来参赛呢？



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