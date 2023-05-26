《Queendom Puzzle》参赛者全出炉！AOA澯美、Lovelyz Kei、Rocket Punch、泰国女团前成员都在内

女团竞演节目《Queendom》新系列《Queendom Puzzle》下月开播，电视台Mnet继上周透过音乐节目《M Countdown》公开一半参赛名单，昨（25）日与今（26）日公开另一半，共26名参赛者全公开。

同上周的模式，Mnet官方SNS先公开参赛者剪影照（读者们可以慢慢滑，图下小字附上网友猜测人选）：



后於《M Countdown》节目上公开首轮对决曲目表演影片，本周公开的曲目依旧是〈Charismatic〉与〈SNAP〉，演唱〈Charismatic〉的「DROP The Beat 」成员有Rocket Punch Suyun、Momoland出身JooE、tripleS舒姸、Weeekly Zoa、Rocket Punch Yeonhee、Weeekly受珍；



演唱〈SNAP〉的「Athena」包含Rocket Punch Juri、WekiMeki Elly、Miru（白间美瑠，曾参赛《PRODUCE 48》）、H1-KEY HWISEO、Dohwa（到婲，AOA出身澯美）、Lovelyz出身Kei，以及泰国女团BNK48出身的Fye。



稍早Mnet已公开以上参赛者剪影解答，你有猜对吗？里面有你支持的爱豆吗？《Queendom Puzzle》将在6月13日韩国时间晚间10点（港台时间晚上9点）正式播出。

▼1. MOMOLAND出身JooE



▼2. tripleS舒姸



▼3. Weeekly受珍



▼4. Rocket Punch Suyun



▼5. Rocket Punch Yeonhee



▼6. Weeekly Zoa



▼7. Dohwa（到婲，AOA出身澯美）



▼8. Weki Meki Elly



▼9. Fye（Fyeqoodgurl，原BNK48 Faii）



▼10. H1-KEY HWISEO



▼11. Rocket Punch Juri



▼12. Lovelyz出身Kei



▼13. Miru白间美瑠



*编按：上周公开的13名参赛者有‎TripleS 知禹、Weeekly Jihan、woo!ah Nana、Cherry Bullet 智媛、woo!ah Wooyeon、Weeekly昭垠、LIGHTSUM相雅、PURPLE KISS Yuki、Cherry Bullet彩麟、H1-KEY RIINA、宇宙少女夏天、Cherry Bullet紫萝、CLC出身睿恩‎，详情请点此前往了解。

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