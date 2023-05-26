《Queendom Puzzle》参赛者全出炉！AOA澯美、Lovelyz Kei、Rocket Punch、泰国女团前成员都在内
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《Queendom Puzzle》参赛者全出炉！AOA澯美、Lovelyz Kei、Rocket Punch、泰国女团前成员都在内

综艺   2023年5月26日   星期五12:32   草莓  

（封面图源：Twitter@MnetKR、YouTube@Mnet截图）

女团竞演节目《Queendom》新系列《Queendom Puzzle》下月开播，电视台Mnet继上周透过音乐节目《M Countdown》公开一半参赛名单，昨（25）日与今（26）日公开另一半，共26名参赛者全公开。

同上周的模式，Mnet官方SNS先公开参赛者剪影照（读者们可以慢慢滑，图下小字附上网友猜测人选）：
1. MOMOLAND JooE？（图源：Twitter@MnetKR）2. tripleS舒姸？EVERGLOW怡人？（图源：Twitter@MnetKR）3. Weeekly受珍？（图源：Twitter@MnetKR）4. Rocket Punch Suyun？李彩演？（图源：Twitter@MnetKR）5. Rocket Punch Yeonhee？宇宙少女多荣？（图源：Twitter@MnetKR）6. Weeekly Zoa？（图源：Twitter@MnetKR）7. AOA澯美？（图源：Twitter@MnetKR）8. Weki Meki Elly？SECRET NUMBER Dita？（图源：Twitter@MnetKR）9. Woo!ah! Sora？BNK48 Fai？（图源：Twitter@MnetKR）10. H1-KEY HWISEO？（图源：Twitter@MnetKR）11. Rocket Punch Juri？（图源：Twitter@MnetKR）12. Lovelyz Kei？LIGHTSUM Juhyeon？（图源：Twitter@MnetKR）13. Miru白间美瑠？（图源：Twitter@MnetKR）

后於《M Countdown》节目上公开首轮对决曲目表演影片，本周公开的曲目依旧是〈Charismatic〉与〈SNAP〉，演唱〈Charismatic〉的「DROP The Beat 」成员有Rocket Punch Suyun、Momoland出身JooE、tripleS舒姸、Weeekly Zoa、Rocket Punch Yeonhee、Weeekly受珍；

演唱〈SNAP〉的「Athena」包含Rocket Punch Juri、WekiMeki Elly、Miru（白间美瑠，曾参赛《PRODUCE 48》）、H1-KEY HWISEO、Dohwa（到婲，AOA出身澯美）、Lovelyz出身Kei，以及泰国女团BNK48出身的Fye。

稍早Mnet已公开以上参赛者剪影解答，你有猜对吗？里面有你支持的爱豆吗？《Queendom Puzzle》将在6月13日韩国时间晚间10点（港台时间晚上9点）正式播出。

▼1. MOMOLAND出身JooE

▼2. tripleS舒姸

▼3. Weeekly受珍

▼4. Rocket Punch Suyun

▼5. Rocket Punch Yeonhee

▼6. Weeekly Zoa

▼7. Dohwa（到婲，AOA出身澯美）

▼8. Weki Meki Elly

▼9. Fye（Fyeqoodgurl，原BNK48 Faii）

▼10. H1-KEY HWISEO

▼11. Rocket Punch Juri

▼12. Lovelyz出身Kei

▼13. Miru白间美瑠

*编按：上周公开的13名参赛者有‎TripleS 知禹、Weeekly Jihan、woo!ah Nana、Cherry Bullet 智媛、woo!ah Wooyeon、Weeekly昭垠、LIGHTSUM相雅、PURPLE KISS Yuki、Cherry Bullet彩麟、H1-KEY RIINA、宇宙少女夏天、Cherry Bullet紫萝、CLC出身睿恩‎，详情请点此前往了解

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