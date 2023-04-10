【韩网热帖】打破四代团Spotify全球最高纪录的新人女团 FIFTY FIFTY

4月8日，新人女团FIFTY FIFTY歌曲《Cupid》（英文版）全球Spotify单日收听次数达到334万次，打破四代团最高纪录，超过NewJeans《Ditto》（332万次）、NewJeans《OMG》（314万次）、TXT《Sugar Rush Ride》（221万次）、IVE《After LIKE》（213万次）。

同时，在美国Spotify也来到第23位，刷新四代团最高纪录。

韩国网友评论：

1. 真的好厉害！

2. 歌都很轻松悦耳，成员嗓音也很好听，最近每天都在听

3. 主唱音色根本是诈欺级，把歌曲水准提升了5倍

4. 第一小节的成员音色真的大发

5. 听一遍就懂为什么会红了

6. 虽然不是我喜欢的风格，但完全没有宣传就发展得这么好，真的很棒

7. 居然赢过大企业，超强

8. 一开始以为是营销，打死都不想听（真的抱歉ᅲᅲ）看到K-POP版有人说是《愿望》级才好奇听了一下，真的很棒、很独特

9. 成员全都是土生土长的韩国人，这样自然流畅地录英文版也不容易呢

10. 听说是TikTok Pick，但TikTok Pick确实都是好听的歌kkk

11. 在美国10代路人里超有人气，大家得知是K-POP都很惊讶

12. 这首歌在西方TikTok很红，还流行过Cupid Challenge

13. 当然歌本身也很好，但TikTok影响力真的是疯狂水准

14. 果然抓住TikTok Reels就是大发...

15. 希望她们红回韩国拿冠军

16. 中小企业奇迹的历代级

17. 50代也喜欢这首歌

18. 据说是外国人听过的K-POP里歌词最不肉麻的一首，恭喜恭喜

#KPOP #FIFTYFIFTY #Spotify

Edit：Sani

出处：https://theqoo.net/square/2769019431

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