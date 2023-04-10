LE SSERAFIM 宫脇咲良＆中村一叶和 BTS JImin 拍舞蹈挑战花絮公开！超级尴尬＋无限鞠躬 XD

LE SSERAFIM 的官方频道近日更新他们与前辈 BTS 防弹少年团拍摄舞蹈挑战的花絮。

首先是宫脇咲良＆中村一叶和 Jimin 一起拍摄〈Like Crazy〉舞蹈挑战，先打完招呼后 Jimin 还一直往后走：「好尴尬啊！谢谢你们的帮忙。」宫脇咲良也表示这是我们的荣幸。



拍摄结束后，宫脇咲良＆中村一叶又叫住准备上楼的Jimin ，宫脇咲良说：「我们5月回归...如果可以的话...」Jimin 还边听边下楼梯 XD 宫脇咲良继续说：「我们5月回归，如果时间可以的话，想拜托你一起拍舞蹈挑战。」Jimin 也说一定会拍的，两边就一直无限鞠躬说谢谢。

5월 르세라핌분들 컴백할 때 지민이 챌린지 해준대‼️



5월에 컴백을 해서 시간 되시면 ,,

틱톡 챌린지를 부탁드립니다아 ~~

무조건 해야죠

감사합니다 도와주셔서

도와주셔서 감사해요 진쨔

감사합니다아 ~ pic.twitter.com/gTMgCw4kBf — 렛또 (@JIMINI95s) April 8, 2023

这也让网友纷纷表示：「虽然很尴尬，但是那些样子也很可爱」、「如果后面不是墙的话，感觉会一直往后走」、「气氛尴尬到我快疯了 哈哈哈哈」、「没完没了的鞠躬」、「LE SSERAFIM 比想象中还要认生呢」、「是打招呼对决吗 哈哈」、「因爲尴尬而屏住呼吸，但是很可爱」等等。

而另一段则是「忙内」恩采和 j-hope 拍摄〈on the street〉的花絮，拍摄几次后 j-hope 说：「选她喜欢的就可以了！」恩采也一直纠结要选哪一个，工作人员：「觉得遗憾的话就再来一次！」 j-hope ：「嗯～尽管说！只要恩采觉得可以就行。」最后又拍了两次，真的是温暖的前辈呀！ 而 j-hope 得知和恩采年纪差了一轮之后，还一直挖呜 XD



은채가 망설이니까 주변에서 한번 더 찍어도 괜찮다고 말해주는거 따숩다.. pic.twitter.com/je8LsIFtYn — 구마 (@9uma9) April 8, 2023

另外，LE SSERAFIM 即将在5月1日带著首张正规专辑《UNFORGIVEN》回归，今日凌晨公开了预告影片，也让人更加期待这张专辑！

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