《星星闪耀的夜晚》描写韩国演艺圈黑暗面？秒联想胜利&《PRODUCE》安俊英PD（EP.5-6）

《星星闪耀的夜晚》上周播出的第5、第6集公开部分角色过往，带出韩国演艺圈黑暗面，观众一看就联想恶名昭彰的胜利夜店事件，以及《PRODUCE》系列等Mnet选秀节目投票造假事件。

首先是克里斯（李基宅 饰）的背景，克里斯应是真心对待刘振宇（厉云 饰），但由於自己曾因姜秀贤（高贤廷 饰）的缘故失去出道机会，他不相信（或许也有嫉妒？）姜秀贤能好好栽培刘振宇。而克里斯会转往夜店并在张贤哲代表（李承俊 饰）旗下工作，从爱豆练习生变「流氓」，和多年前一件事故有关。

某天，潘朵拉投资者执意到潘朵拉看练习生，私下带几名女练习生陪酒，张贤哲妹妹允熙喝下了参有毒品的水，出夜店就被车撞后不治。克里斯、张贤哲、荷娜（崔裕姝 饰）都目睹一切，克里斯和张贤哲设局苦抓的「朴润」，是允熙死亡案的犯人之一。



夜店、毒品、女子受害、暴力……许多韩国影视作品都写过类似剧情，取材真实社会案件，轰动全球的最大案件即「胜利夜店事件」（Burning Sun事件），胜利是知名男团BIGBANG出身，以开设的夜店Burning Sun进行性犯罪。《星星闪耀的夜晚》描写的已比许多作品「轻」，和胜利事件的人物背景也不太相同，结合了演艺经纪公司与爱豆产业。



张贤哲为了妹妹允熙的死，开设夜店等待犯人上钩，壮大后再吞掉潘朵拉报复的姜秀贤（高贤廷 饰）。在知道姜秀贤带著刘振宇参赛选秀节目《STAR RISE》后，张贤哲威胁《STAR RISE》朴PD（制作人）拉掉刘振宇、提高荷娜名次，他早就利用自家夜店设好局掌握朴PD把柄。虽然朴PD表示做票已行不通，但张贤哲要他用「剪辑」操控观众，也就是选秀观众常说的「恶意剪辑」。



朴PD说「做票已行不通」，放到真实世界绝对和「Mnet选秀节目投票造假事件」脱不了关系，Mnet打造的《PRODUCE》系列还有《偶像学校》均有投票造假，节目制作人员和经纪公司人员联手，其中的安俊英PD就成了此事件最知名人物。巧的是，饰演「沈镇佑」的李津宇，本身就是由安俊英制作的《PRODUCE X 101》排名受害者，明明可以进决赛却提前遭淘汰。



（延伸阅读：‎〈是小海南！《X 101》李津宇长成182型男！GHOST9爱豆活动外也演戏〉‎）

回到剧情，《星星闪耀的夜晚》5、6集尾声可说屋漏偏逢连夜雨，姜秀贤失智的妈妈走失，沈镇佑又被校园恶霸殴打，刘振宇不得已违反规则逃离宿舍，幸亏副PD颇欣赏刘振宇，并没有让他直接淘汰，反倒录了一段画面帮刘振宇解围。

下集预告刘振宇真的遭受了恶意剪辑，接著剧情连结故事起头，刘振宇问姜秀贤：「代表我能相信您吗？」



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