《单身即地狱4》开播！李时安亮相引热议：曾是女团练习生、出演过《偶像学校》和《Produce 48》

14日，Netflix 公开人气恋爱实境秀《单身即地狱4》第1～4集，在总共11名出演者中，最先吸引观众视线的就是李时安。

女出演者中首位登场的李时安，她穿著白色无袖连身裙，展示苗条的身材，白皙的皮肤和华丽的五官让人赞叹不已。她表示：「虽然我一直都在谈恋爱，但是现在我处於没有男朋友的稀有时刻，所以我想尝试一下火热的恋爱，因此参加这个节目。」



另外，李时安还自信地说：「我的魅力点是像猫咪一样的眼睛，让人想亲的嘴唇和身材曲线。」选择「内心强大的人」作爲理想型的李时安表示：我只要遇到有好感的异性就会主动接近，目前为止不曾失败过，我在《单身即地狱》想遇到的对象希望是内心强大的人，因为要和我谈一场轰轰烈烈的恋爱。」



而1999年出生的李时安华丽的过去也让人惊讶，虽然简介上是模特儿，但她过去是准备偶像出道的练习生。出演2017年播出的《偶像学校》，挑战女团出道，但是最终排名第16名；之后作爲 Stone Music 所属练习生出演《Produce 48》， 但是最终以第30名的成绩被淘汰。之后李时安没有作爲偶像组合成员出道，一直担任模特儿，在节目中展现与以前截然不同的氛围，也给观众们带来惊喜。



另外，Netflix 《单身即地狱4》邀请魅力十足的单身出演者来到荒岛上寻觅对象，主要分为「地狱岛」和「天堂岛」两部分。只有在地狱岛配对成功才能前往天堂岛。现在公开第1集～第4集，接下来预计每周公开2集。



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