最强续作《九尾狐传1938》四大角色海报公开！金泛傲娇发言挑衅李栋旭：「哥～你怎么还没死啊？」

这部剧的颜值、造型还有演技实力，不追就太对不起自己了，然后请让我怒吼一句：金素妍…绝美！！！

tvN 全新奇幻动作剧《九尾狐传1938》公开了四位主角的个人海报，每一位的OS都凸显出角色的性格，这个年代的弟弟也依旧与哥哥相爱相杀～。

《九尾狐传1938》讲述千年九尾狐李砚（李栋旭 饰）本与爱人有个幸福结局，却因卷入某事件而被强制召唤，迫降到混乱的1938年后，努力找出回到现代方法的奇幻动作剧。以「前传」的形式呈现本季的剧情，投入了更大的制作费和扩张世界观。



▼预告一的相关报导，《九尾狐传1938》首波预告公开！李砚帅气迫降到混乱的朝鲜抗日年代：一早就被李栋旭给帅醒了～。



▼预告二的相关报导，《九尾狐传1938》新预告：终於和李栋旭「同框」！金素妍变身为「漂亮又会打架的女人」引发期待。



【人物简介】

▼李栋旭饰演为救爱人放弃山神职位的千年九尾狐【李砚】，海报上写著：「你很慌张吗？我能理解的，因为我现在的心情就刚好是那样。」曾是白头山的山神。



▼金素妍饰演拥有「绝世佳人」称号的妙缘阁老板娘【柳红朱】，海报上写著：「你来啦！亲爱的～。」曾是西方山神。



▼金泛饰演半人半狐、李砚同父异母的弟弟【李朗】，海报上写著：：「哥～你怎么还没死啊？」（直译:你到现在都还没死啊?）斧头帮的概念是吧~。XD



▼刘庆秀饰演的【千武英】，海报上写著：「我要报仇，直到那家伙所珍视的一切都被夺走为止。」宣战意味浓厚，曾是北方山神，本体是白头山老虎。



看完海报是不是更加期待了呢？《九尾狐传1938》将会在5月6日首播。

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