WayV将要在5/27来香港跟WayZenNi见面啦！

是「WayZenNi」的你,要记下日期啦!

WayV,为SM娱乐旗下大型男子组合NCT的第四支分队,将於5月 27日本首度来港举行Fanmeeting,今次演出包括五位成员: Kun、Ten、XiaoJun、YangYang、Hendery,密切留意卖飞详情!



2023 WayV Fanmeeting Tour [Phantom] in HONG KONG 〖Kowloon Bay International Trade & Exhibition Centre - Star Hall〗 ➫ 2023.05.27 SAT [Announcement] 5 members (KUN, TEN, XIAOJUN, HENDERY and YANGYANG) will be attending. #WayV_Phantom #HONGKONG #WayV_Phantom_in_HONGKONG pic.twitter.com/PfZE1sqQVl

2023 WayV Fanmeeting Tour [Phantom] - 第五站:香港

日期:2023年5月27日(星期六)

地点:九龙湾国际展贸中心 - 汇星Star Hall



