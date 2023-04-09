秀智凭《安娜》角逐本届百想「视后」！提及选择出演时泪流满面：「经纪公司虽然担心却还是支持，很感谢」

没看过《安娜》的请都去看看吧！秀智真的做得很好～

「第59届百想艺术大赏」於近期‎开通官网‎，在「女子最佳演技奖」名单中，由《我的出走日记》金智媛、《王后伞下》金憓秀、《非常律师禹英禑》朴恩斌、《黑暗荣耀》宋慧乔、《安娜》秀智入围，一起角逐本届「视后」。

자기는 사람들의 반대나 우려하는 상황 속에서 뭔가를 하고 싶지 않았는데 회사가 자기 의견을 따라줘서 너무 기뻤다고 눈물 매달고 얘기하는 수지를 보는데 왜 내 마음이 아픈 거임... 배수지 하고 싶은 거 다 해 pic.twitter.com/BvURawxO8w — 차차 (@favoritxsz) April 6, 2023

秀智於6日出演YouTube频道《赵贤雅的周四晚》，提及决定出演《安娜》的情况。秀智表示，当时经纪公司并不是反对，而是有点担心。因为秀智必须从十几岁演到四十几岁，当然有著需要担心的部分。虽然本人也是有些担心，但感觉必须拍这部作品。秀智觉得在自己现在的年纪，这是一部值得去挑战的作品。

听到这些话的赵贤雅，开始「呜呜呜」的流泪了，共情能力简直百分之百，秀智忍不住爆笑。回到话题，经纪公司觉得秀智想要拍，那就去试试吧！就这样定案了，秀智当时只说：「我知道了。」在这之后，秀智与公司代表见面，她向代表表示：「你让我去试试看的时候，我非常开心…」（或许受到赵贤雅的影响，秀智也开始哭了）

在所有人担心或反对的情况下，秀智不会想要去做些什么。而当时听到「去试试看吧」的这句话，真的太开心了，其他话都说不出来。所以之后才跟代表说，当时自己真的很高兴，也很努力去做了。所以《安娜》对自己而言，是很珍贵的作品、很有趣。

《安娜》为Coupang Play原创剧集，描述像雷普利症候群一样，以细小的谎言开始，过著完全不同人生的女人的故事，由秀智、郑恩彩、金俊瀚等人联袂主演。播出后获得观众们好评，忍不住表示：「秀智就是诱墨（剧中女主角）本身」。

而秀智主演的Netflix新漫改剧《李斗娜！》（《爱上姐姐的理由》）已杀青，她在剧中饰演曾是超高人气团体中的主唱「斗娜」，明明非常受欢迎却突然发出隐退宣言，来到大学生的Sharehouse成为足不出户的宅女，和大学一年级的「李元俊」（梁世宗 饰）住在同一个屋檐下所发生的故事。

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