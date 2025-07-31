SEVENTEEN全新世巡9月袭港！《WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG》启德体育园连开两场

根据所属经纪公司Pledis娱乐於7月31日发布的消息，SEVENTEEN将於9月27日至28日，在全新启用的香港启德体育园举办《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG》。 这将是他们继2018年《IDEAL CUT》演唱会后，睽违7年再度於香港开唱，预计将引爆当地粉丝热烈反应。

启德体育园不仅是香港规模最大的户外体育场，更是国际巨星表演的舞台，曾迎来英国传奇摇滚乐团Coldplay、华语天团五月天、天王林俊杰与周杰伦等多位世界级艺人。 此外，该场地也曾举办利物浦、热刺、阿森纳与AC米兰等世界级足球队的国际友谊赛，引起广泛关注。

SEVENTEEN过去已在首尔、仁川、横滨、大阪、洛杉矶等多座海内外主要城市的体育场成功举办演出，展现其作为全球顶级艺人的实力。 2024年，他们更於首尔世界杯竞技场与日本横浜国际综合体育场（日产体育场）举办大规模演唱会，总计线上线下观众累积突破150万人次。



SEVENTEEN这次的巡演将於9月13日至14日在韩国仁川亚运主场馆率先开场，之后将陆续前往北美5座城市（10月）、以及日本4大巨蛋场馆（11月至12月）接续展开，持续拓展全球版图。

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