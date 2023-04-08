神话DWJ三人一出场就凸槌！金烔完失控狂赞臭豆腐太好吃，李玟雨、前进只好抢MIC拔电池阻止发言！

出道25年，平均年龄超过43岁的大叔神话DWJ成员李玟雨、金烔完与前进三人於4月8日晚间在台北举办Fan Party，许多橙色公主们也前来同乐，三人一出场就指挥全场「Stand Up」要大家站起来一起High！





三人穿著全白服装帅气登场，更请全场粉丝们站起来同欢，立刻带来「Shape On Body」以及「你的婚礼」等歌曲，引发全场尖叫。不过眼尖的观众们还是发现了金烔完跟李玟雨稍微有些凸槌，跳错了一点点，而歌曲结束时与大家问候，金烔完立刻解释刚刚自己为何跳错，他大呼：「都怪我上台前吃了臭豆腐…」，接著更相当惊讶的表示臭豆腐真的超乎他的想像，还推荐台湾粉丝们一定要吃吃看〜





接下来三人也与大家分享近况照片，大聊特聊超失控！三位成员还认为是翻译老师把他们的发言加油添醋内容变得很长，不过其实是三人你一言我一语让现场整个失控，主持人根本都没有空隙可插话，三位真的聊得太High了。





金烔完再度提到自己吃到臭豆腐的心得，更说会将吃播影片放上YT跟大家分享，金烔完不管哪一个话题都可以绕回臭豆腐带给他的冲击，因为太过失控发言，让身边的李玟雨跟前进都想打断他，李玟雨更是直接抢走他的麦克风还作势拆掉电池，希望他可以不要再继续提到臭豆腐了，让全场觉得超搞笑。金烔完还表示下次想要来台举办骑脚踏车或是登山的Fan Party，邀请大家一起来参加。





接著神话WDJ更与粉丝们互动玩游戏，台下粉丝们念出发音而让他们从台上听听大家在喊什么字，不过因为全场粉丝们都戴著口罩的关系，让WDJ根本看不到嘴型，真的是完全靠听力了！看三人认真猜字的样子，也让粉丝们乐在其中。三人更是走下台在限时内跟多位粉丝们猜拳，让许多粉丝们都有近距离看见他们的机会！三人也各自带来单人表演劲歌热舞，让粉丝们相当满足。





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