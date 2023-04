《黑暗荣耀》9人主角团亲笔信告别，宋慧乔的字也太好看了吧

《黑暗荣耀》已经公开多日,至今热度不减,主演阵容们公开亲笔终演感言。

Netflix官方帐号以女主角宋慧乔的口吻发布了照片,写道:「把信拿来了,涏镇呐,拖你的福这是一个荣耀的春天。」 宋慧乔、林智妍、李到晛、廉惠兰、金建宇、朴成勋、郑星一、金赫拉、车珠英等主演们全体亲笔信告别《黑暗荣耀》。

宋慧乔:和《黑暗荣耀》一起的时间对我来说就是「荣耀」,真心感谢喜欢文同珢和《黑暗荣耀》的观众们。



李到晛:谢谢大家喜欢《黑暗荣耀》和「朱如炡」,拖大家的福,这是一个幸福的旅程。



林智妍:非常感谢大家喜欢《黑暗荣耀》,谢谢大家喜欢涏镇,经常叫「涏镇呐」,Thank you谢谢!



廉惠兰:现在也可以擦红色的口红,为大家的「今天」应援。 虽然被打但依旧明朗的贤南敬上。



朴成勋:干得漂亮!!



郑星一:《黑暗荣耀》全球第一!谢谢!我不会离开《黑暗荣耀》。



金赫拉:谢谢大家喜欢《黑暗荣耀》。



车珠英:May the glory be with you!



金建宇:真心感谢大家喜欢《黑暗荣耀》,我爱你们,非常!



《黑暗荣耀》Part.2开播之后在Netflix成绩不俗,创下了该平台连续三周非英语圈TV类收看时长第一的纪录,延续了Part.1的高话题性。

