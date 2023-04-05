《黑暗荣耀》9人主角团亲笔信告别，宋慧乔的字也太好看了吧
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《黑暗荣耀》9人主角团亲笔信告别，宋慧乔的字也太好看了吧

明星   2023年4月5日   星期三09:35   Tracy  

（封面图源：IG@netflixkr）

《黑暗荣耀》已经公开多日，至今热度不减，主演阵容们公开亲笔终演感言。

Netflix官方帐号以女主角宋慧乔的口吻发布了照片，写道：「把信拿来了，涏镇呐，拖你的福这是一个荣耀的春天。」 宋慧乔、林智妍、李到晛、廉惠兰、金建宇、朴成勋、郑星一、金赫拉、车珠英等主演们全体亲笔信告别《黑暗荣耀》。

宋慧乔：和《黑暗荣耀》一起的时间对我来说就是「荣耀」，真心感谢喜欢文同珢和《黑暗荣耀》的观众们。
（图源：IG@netflixkr）

李到晛：谢谢大家喜欢《黑暗荣耀》和「朱如炡」，拖大家的福，这是一个幸福的旅程。
（图源：IG@netflixkr）

林智妍：非常感谢大家喜欢《黑暗荣耀》，谢谢大家喜欢涏镇，经常叫「涏镇呐」，Thank you谢谢！
（图源：IG@netflixkr）

廉惠兰：现在也可以擦红色的口红，为大家的「今天」应援。 虽然被打但依旧明朗的贤南敬上。
（图源：IG@netflixkr）

朴成勋：干得漂亮！！
（图源：IG@netflixkr）

郑星一：《黑暗荣耀》全球第一！谢谢！我不会离开《黑暗荣耀》。
（图源：IG@netflixkr）

金赫拉：谢谢大家喜欢《黑暗荣耀》。
（图源：IG@netflixkr）

车珠英：May the glory be with you！
（图源：IG@netflixkr）

金建宇：真心感谢大家喜欢《黑暗荣耀》，我爱你们，非常！
（图源：IG@netflixkr）

《黑暗荣耀》Part.2开播之后在Netflix成绩不俗，创下了该平台连续三周非英语圈TV类收看时长第一的纪录，延续了Part.1的高话题性。

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