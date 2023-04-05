金牌编剧金银姬正在编撰《Signal》第二季中...剧迷求原班人马出演！6月先播金泰梨＆吴政世新剧《恶鬼》

韩剧圈大名鼎鼎的金牌编剧金银姬重磅回归！

金银姬编剧被剧迷们奉为「悬疑推理剧匠人」，民众熟悉的经典韩剧《Sign》、《幽灵》、《Three Days》皆出自她手。 2016年金编剧撰写的刑侦悬疑剧《Signal》（信号）席卷全韩，一举斩获了第52届百想艺术大赏电视类最佳剧本奖。 该剧围绕一台对讲机展开了一场跨时空的交流，将两位生活在平行时空中的警察联系到了一起，刑警朴海英（李帝勋 饰）和过去的刑警李材韩（赵震雄 饰）通过老式对讲机，穿越时空进行连接，联手解决了多起命案，并且剧情大多数源自真实案件，一气呵成，让人身临其境，播出当时就吸引了无数剧迷。《Signal》（信号）的大结局属於开放式的，给观众留下了无限的遐想的同时也让大家十分执著地等待《Signal》（信号）的第二季。

在无数观众的期待中也传出了与《Signal》（信号）第二季相关的好消息。 有韩媒报导称编剧金银姬参与了5月即将上映的电影《Rebound》的剧本制作，同时提到了金编剧最近正忙於6月开播的SBS电视剧《恶鬼》和新作《Signal》（信号）第二季的剧本编撰中。 虽然只是短短的一句话，已然点亮了所有「信号迷」的希望，只要金编剧开始动笔，想必拍成电视剧呈现在观众面前就指日可待。 剧迷们也诚心祈祷能够再次见到金憓秀、赵震雄和李帝勋铁三角的合作。



在等待《Signal》（信号）第二季的期间，我们可以先观看金银姬编剧的新作《恶鬼》，该剧由吴政世、金泰梨和洪庆携手主演，著是一部悬疑惊悚片，讲述打开门就能看到有恶鬼的另一个世界，一个被恶鬼缠住的女人和能看到恶鬼的男人围绕5种神体展开的可疑死亡故事。 金泰梨将饰演女主「具山英」，是一位白天打工、晚上学习准备9级公务员考试的国考生。 自从收到去世爸爸的遗物后，就发现自己周围陷入不断发生的可疑死亡中，逐渐发现自己正在变成另一个样子。 吴正世饰演男主「廉海尚」，一位拥有一双能够看到鬼、神眼睛的富二代民俗教授。 在一次意外中认识了具山英，与小时候在自己眼前杀死母亲的恶鬼再次相遇。 洪炅饰演警察大学首席出身的刑警「李洪玺」，在追逐升职的过程中，意外「具山英、廉海尚纠缠在一起，卷入了看了也不敢相信的事件中。 三人将在灵异世界一起惩凶除恶，一路互相扶持打怪升级。



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